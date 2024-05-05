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921大震25年 47建物仍列管

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

403花蓮大地震造成台北市災損近1900件，新增2件紅單、17件黃單，但921大地震列管254件紅、黃單，歷經25年，仍有47案尚未解列，僅有15件都更中，且台北市30年以上建物超過7成，其中位於三大液化高潛勢區者達33%，未來恐成隱憂。建管處表示，將陸續要求住戶在一定期限修繕補強或拆除，以維公安。

921大地震後，建物問題應依據災害後危險建築物緊急評估辦法第6條規定，經判斷有危險之虞，應張貼危險標誌示警。

議員汪志冰說，列管建物在未經修繕情形下，危險程度經年累月，再多遇幾次大地震，極有可能達紅單。台北市超過30年以上老舊建物約10萬棟，光是士林區、大同區、中山區三大液化高潛勢區就占老舊建物達33%。

汪志冰表示，因土壤液化遇到一定強度的地震搖晃，易使砂質土壤失去承載能力，造成建築物下陷或傾斜，再加上顯而易見的是，未來將是受地震最大威脅區塊，66件紅、黃單中分布於全市液化高潛勢區計有16件，占列管建物四分之一，尤如一顆不定時炸彈。

內政部提供「建築物弱層補強經費補助」，每棟上限450萬，桃園市已在4月17日另外率先提供補助，紅單最高150萬，黃單最高100萬。汪志冰說，台北市為首善之都，至今仍未有補助規畫，已落於人後。

建管處指出，因陸續還有餘震，會等比較穩定時再加速檢驗災損建物，目前還有900多件沒有檢完，希望這個月內結束。針對紅、黃單，建管處將陸續要求住戶在一定期限修繕補強或拆除。

建管處長虞積學指出，市府目前正研擬地震災戶的相關補助，協助住戶房屋修繕，已經著手擬定，盡量在2個月內確定再公告。

921大地震 住戶 北市

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