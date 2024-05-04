快訊

MiLB／張育成遭觸身球MRI檢查 沒傷到骨頭但手肘仍腫脹

BTS全員入伍引熱議！南韓兵務廳長：未來不排除廢免役優惠

幼教師午休摸男童生殖器猥褻24次！「這原因」獲緩刑

借旅客車資貼心服務「有去無回」？北捷曝還車資比例

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運提供一項貼心服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資。記者楊正海／攝影
台北捷運提供一項貼心服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資。記者楊正海／攝影

北捷運有提供一項貼心的服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資，原則是單趟站點車資，以最貴票價一次為65元。雖然金額並不大，但市議員詹為元發現「有借無還」，近10年來累計5.8萬元有去無回，北捷未依大眾捷運法向旅客追討。北捷表示，其實還錢比例接近9成。

北捷表示，這項服務起於87年，對於無車資欲搭乘捷運時提供的服務措施，請旅客出示證件並查驗是否欠款，若無欠款未還紀錄，請旅客在「旅客欠費處理單」 簽名後，發售單程票供旅客搭乘，10日內應於含環狀線的任一捷運站補繳。若旅客未滿18歲且未攜帶證件，彈性做法為請旅客提供個資，電話向家人查證確認無誤後請旅客在「旅客欠費處理單」簽名。

詹為元表示，北捷的服務初衷很好，可以幫助真正有需求的旅客，借費原則為單趟站點租借，因此最貴票價落在65元，金額並不大，但檢視近10年旅客借車資搭捷運的案件數為1萬8782人，借出去的金額為52萬1077元，可以看出這項服務確實幫助了部分旅客。

他也說，檢視借款後實際有還款的金額為46萬3019元，可以發現「有借無還」的狀況，差額5萬8058元，據他了解，北捷並未依照大眾捷運法第49向旅客追討回來並要求支付違約金。

北捷表示，為體貼旅客之搭車需求，旅客因一時不方便或忘記帶現金時，由北捷提供小額欠車資借款，並不屬於大眾捷運法第49條範疇，亦不會對借款旅客計罰違約金。目前旅客還款比例接近9成，未還款項持續催收中。北捷強調，借車資旅客大多是單程一趟搭乘，也會查驗是否欠款。

北捷

延伸閱讀

老翁捷運削竹筍遭罰1萬 北市議員霸氣出手：我幫他繳

調查北士科、京華城案 議會9人小組名單出爐 藍綠提案要約談柯文哲

台北大巨蛋演場會解套…藍樂觀其成 綠怒批放水「出事誰負責？」

民權西路站驚傳男子落軌…涉違反大眾捷運法 北捷要罰了

相關新聞

借旅客車資貼心服務「有去無回」？北捷曝還車資比例

台北捷運有提供一項貼心的服務，旅客若有攜帶證件，簽「旅客欠費處理單」後可借車資，原則是單趟站點車資，以最貴票價一次為65...

下雨車道就淹水！議員批二殯成「二濱」 北市：增設淺溝

耗資近20億元興建的台北市第二殯儀館又再傳淹水。國民黨北市議員李柏毅表示，二殯機車道排水設施不良，經常導致積淹水問題，日...

才流標...捷運汐東線第2次招標時間曝 捷運局：簽報中

捷運汐東線全長5.56公里，因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。新北捷運局長李政安表示，5月中旬將第...

艋舺公園街友聚集 地方疾呼妥善安置

北市萬華區艋舺公園多有街友遊蕩，不少善心人士在街頭發便當送暖，卻造成環境髒亂，也發生外縣市警員將街友載到公園「放生」爭議...

淡水東來大廈海砂屋都更公展

捷運淡水站旁的東來大廈，因海砂屋存在風險被拆，經6年程序後開始公展，預計15日辦公聽會，未來將改建地上14層、地下5層住...

震後環狀線難轉乘 安坑輕軌運量掉2成

捷運環狀線修復中，其中大坪林站到中和站段上月8日才通車，市府雖規畫免費接駁，卻無法進入十四張站，轉乘安坑輕軌民眾需走15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。