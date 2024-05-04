聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水東來大廈海砂屋都更公展

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

捷運淡水站旁的東來大廈，因海砂屋存在風險被拆，經6年程序後開始公展，預計15日辦公聽會，未來將改建地上14層、地下5層住商混合大樓。民代認為，改建可成為危建都更表率，另淡水沙崙及竹圍也有多處海砂屋，呼籲加強宣導所有權人加入都更行列。

東來大廈位於淡水區中正東路北側，鄰近捷運淡水站，基地面積約580餘坪，因鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建物，有安全疑慮。2018年申請都更後、2019年12月核定，因建物結構安全持續劣化，2020年2月拆除做為停車場使用。

都更後將興建地上14層、地下5層鋼筋混凝土造建物，未來將規畫近4公尺人行步道空間，改善社區及周邊人行環境。

市議員陳偉杰表示，近來地震頻傳，民眾對住宅安全意識提高，加上東來大廈為海砂屋本就存在安全疑慮，歷經6年審議終於進入公展階段，對於都更，將起到表率作用，是淡水居民殷殷期盼的事情。

議員鄭宇恩說，樂見東來都更案有實質進展，也盼相關單位能加強與住戶溝通、了解住戶需求，同時兼顧其位在淡水捷運站門面點位整體都市發展需求。另沙崙及竹圍地區也有多處已達停用標準的海砂屋，盼市府加強宣導。

新北城鄉局長黃國峰表示，淡水區內58件都更案，其中5件為防災都更陸續拆除及興建，此案基地周邊100公尺範圍內，即核准2案防災都更案，可讓淡水地區內不同基地條件的危險或老舊房屋接續更新，並改善居住環境。

海砂屋 淡水 都更

延伸閱讀

淡水台灣鄉土協會愛心滿滿 捐5百斤白米助弱勢民眾

通緝犯開AB車拒檢 淡水警追2公里查獲毒品和子彈

北市推海砂屋鑑定補助最高145萬元 5月10日起申請

淡水民眾殷殷期盼 東來大廈海砂屋歷經6年審議終於公展

相關新聞

總統府前介壽公園 蔣萬安：啟動改造

有60年歷史的總統府前介壽公園，內有白色恐怖紀念碑和中西式花園，但公園和下沉式廣場參觀率極低，加上總統府附近遇暴雨常淹水...

艋舺公園街友聚集 地方疾呼妥善安置

北市萬華區艋舺公園多有街友遊蕩，不少善心人士在街頭發便當送暖，卻造成環境髒亂，也發生外縣市警員將街友載到公園「放生」爭議...

淡水東來大廈海砂屋都更公展

捷運淡水站旁的東來大廈，因海砂屋存在風險被拆，經6年程序後開始公展，預計15日辦公聽會，未來將改建地上14層、地下5層住...

震後環狀線難轉乘 安坑輕軌運量掉2成

捷運環狀線修復中，其中大坪林站到中和站段上月8日才通車，市府雖規畫免費接駁，卻無法進入十四張站，轉乘安坑輕軌民眾需走15...

台鐵鳳鳴臨時站 預計11月30日啟用

新北鶯歌鳳鳴臨時站將完工，立委蘇巧慧昨與交通部長王國材視察。蘇表示，鳳鳴居民等了火車站快20年，中央補助6.1億元打造鳳...

淡水台灣鄉土協會愛心滿滿 捐5百斤白米助弱勢民眾

新北市淡水區公所都有準備實物銀行物資，提供需要的困苦民眾來領取，或是定期發送給低收入戶的淡水區市民，而最近物資發領取相當多，由淡水在地社團台灣鄉土人文關懷協會，來到淡水市民聯合服務中心，捐贈5百斤的白米，要來幫助弱勢民眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。