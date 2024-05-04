淡水東來大廈海砂屋都更公展

捷運淡水站旁的東來大廈，因海砂屋存在風險被拆，經6年程序後開始公展，預計15日辦公聽會，未來將改建地上14層、地下5層住商混合大樓。民代認為，改建可成為危建都更表率，另淡水沙崙及竹圍也有多處海砂屋，呼籲加強宣導所有權人加入都更行列。

東來大廈位於淡水區中正東路北側，鄰近捷運淡水站，基地面積約580餘坪，因鑑定為高氯離子鋼筋混凝土建物，有安全疑慮。2018年申請都更後、2019年12月核定，因建物結構安全持續劣化，2020年2月拆除做為停車場使用。

都更後將興建地上14層、地下5層鋼筋混凝土造建物，未來將規畫近4公尺人行步道空間，改善社區及周邊人行環境。

市議員陳偉杰表示，近來地震頻傳，民眾對住宅安全意識提高，加上東來大廈為海砂屋本就存在安全疑慮，歷經6年審議終於進入公展階段，對於都更，將起到表率作用，是淡水居民殷殷期盼的事情。

議員鄭宇恩說，樂見東來都更案有實質進展，也盼相關單位能加強與住戶溝通、了解住戶需求，同時兼顧其位在淡水捷運站門面點位整體都市發展需求。另沙崙及竹圍地區也有多處已達停用標準的海砂屋，盼市府加強宣導。

新北城鄉局長黃國峰表示，淡水區內58件都更案，其中5件為防災都更陸續拆除及興建，此案基地周邊100公尺範圍內，即核准2案防災都更案，可讓淡水地區內不同基地條件的危險或老舊房屋接續更新，並改善居住環境。