外縣市警局載街友「放生」 地方盼改建艋舺公園解困境

北市艋舺公園確定改建，預計今年底發包、2025年動工，盼能解決街友遊蕩問題。不過里長、商圈代表今指出，不少善心人士在公園周遭發便當造成環境髒亂、街友被當人頭治安問題，甚至發生過外縣市員警將街友載到公園內「放生」，盼市府正視地方問題。社會局回應，目前已針對北車、艋舺專案處理，固定跨局處開會，商圈、里長也會透過區公所反映，會積極列管議題處理。

北市議會民政委員會今安排視察艋舺公園。青山里長李昭成表示，現在艋舺公園內不能發便當，但善心人士會在商家、捷運站外發放，便當盒、廚餘造成環境髒亂。而造冊列管後，發現不少街友來自外縣市，甚至看過外縣市某分局從警車下來，直接「放生」街友，中央、地方應合作，送他們回自己的縣市安置。

李昭成提到，明明社福中心提供洗澡、二手衣服和發放便當，可以在食堂吃完就走，不會亂丟垃圾、乾乾淨淨，遊客不會發現是街友，但很多人不願安置，還有人被當作人頭操控，領取低收入戶補助，本人只剩幾百元或是拿不到錢。

華西街商圈理事長鄭育青、艋舺服飾商圈理事長林韋志都指出，街友出沒在商圈會影響商業發展，應該要讓街道變成「睡眠不友善」的地方，像是騎樓、道路燈亮一點，也可以有專責單位，包括警局、社會局等，專門處理街友問題。

議員劉耀仁說，社會局應該要查出哪些人被當人頭詐領低收入戶補助，還有新北市海山分局載街友放生的事件也要防堵。洪婉臻說，除了改善硬體，也要提升秩序、善良，積極輔導街友回家，維護環境整潔，才可能讓更多人來觀光。

議員林杏兒表示，公園內的廁所在地下室就能聞到臭味，雖然未來公園要改建，但也不能放任不管，畢竟假日還是會聚集觀光人潮，如果維持清潔的人不夠就要增加。徐立信說，環境汙染問題居民深受其害，巷道也有人隨意便溺，對台灣形象傷害很大。

社會局長姚淑文回應，目前有成立專案小組密集處理街友問題，包括防止萬華車站變成第3個據點，也有志工維護艋舺公園、台北車站周遭的環境，誰送餐就誰打掃，也有請善心團體與社會局合作，但很多街友趕走後又會回來，緩不濟急，坦言需要在思考其他方法。