綠轟青年局籌備如兒戲 嗆「不如韓國瑜」蔣萬安吐這句

台北市青年局預計下月1號成立，不過議員林延鳳質疑，市府「預計移撥多少錢給青年局」至今沒盤點完，質疑市府根本當「兒戲」。議員更統計，市府至少有1.2億元預算要從各局處「乾坤大挪移」直接「移撥」青年局，市府刻意不在議會提墊付案，形同規避監督。蔣萬安今強調一切依法、依規定，引發議員不滿市長跟她「答嘴鼓(台語)」，直接嗆「蔣萬安不如韓國瑜？」

北市府表示，預算法第92條規定：未依組織法令設立之機關不得編列預算。在青年局成立之前，依照預算法，要以什麼名義提出墊付案呢？青年局成立後，由各機關的移撥而來的預算，本來就是以移撥方式進行。至於青年局6月成立之後，若有既有移撥預算之外的新增業務，如何處理預算？一定會依法、依規定辦理。

蔣萬安今赴議會報告追加減預算，林延鳳舉2019年高雄市前市長韓國瑜成立青年局時，提早五個月提出墊付案，批蔣萬安把議會當橡皮圖章，甚至青年局預算、編制還沒到位，就急著安插機要專委、高薪徵聘非編制人力，根本「偷吃步」，批「難道蔣萬安比韓國瑜還不如？」

林延鳳也在議場送蔣萬安一張超大「金額打問號」的空白支票，表達對蔣市府作法的不滿，並希望議長戴錫欽要求市府一周內提交「擬先行墊付執行案」。

不過對於議員的質疑，蔣萬安答詢時強調，市府沒挪來挪去，業務移撥補充資料都是依照預算法第92條規定辦理，青年局都是依照法律、依照規定、依照程序來進行，這些可以供外界檢視。

蔣萬安說，北市府是依照預算法第92條，未依法律規定組程的機關，是不得編列預算，所以都依法進行，先用墊付款在他的角度於法不符，不過蔣萬安的說法引發議員不滿，要蔣萬安不要答嘴鼓(台語)，嗆蔣萬安不如韓國瑜。

林延鳳說，蔣萬安上月23日在議會民進黨團宣布北市青年局將於6月1日成立，但經她調查發現，要移撥預算的包括社會局約16萬元、勞動局約1284萬，至於教育局移撥金額最高，準備將青年留學生就學貸款和國際交流業務將聯同預算移撥青年局，金額高達約1億1150萬元，但教育局轄下青發中心作為青年局業務移轉核心來源，卻只知道業務移轉項目，搞不清楚要挪多少預算。

林表示，更讓她訝異的是，蔣市府提送「青年局組織規程」草案給議會審查時，始終不說未來施政具體規畫及與過去的異同，法案通過準備成立時，竟也不打算提出墊付案，要直接將預算「乾坤大挪移」，把議會當成空白授權，但相較於2019年高雄成立青年局，韓市府預計10月成立，5月就送墊付案給高市議會，並附有完整「歲出計畫說明提要」及「各項費用明細」。