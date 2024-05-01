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115次自強號將增停南港站 基隆通勤族轉乘板南線需求增

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
115次自強號下月增停南港站，基隆通勤轉乘板南線需求增。記者游明煌／攝影
115次自強號下月增停南港站，基隆通勤轉乘板南線需求增。記者游明煌／攝影

基隆市民搭乘火車前往南港、內湖地區交通需求明顯增加，基隆市長謝國樑去年3月向台鐵爭取109次自強號增停南港站，實施至今滿1年成效良好，今年3月再向交通部爭取115次自強號增停南港站，經台鐵公司評估後同意納入年度改點，6月26日起實施。

交通處長王圳宏說，隨著台北南港、內湖地區蓬勃發展，基隆市民的通勤習慣也有所改變，近年來平日上午尖峰時段搭乘火車前往南港站上班、上學及轉乘捷運板南線等交通需求明顯增加。3月立法院交通委員會考察基隆地區交通及重大公共建設時，市府建議115次自強號增停南港站。

王圳宏表示，台鐵公司對於北部地區尖峰時段路線容量不足的問題，持續透過區間車更換為EMU900型列車的方式改善，原8輛車改以10輛車行駛，增加整體運能。交通處鼓勵民眾可持基北北桃1200都會通定期票搭乘火車轉乘，不用擔心衍生的交通費用。

6月26日起改點後，115次自強號從基隆站8時14分發車，中途停靠八堵、七堵及汐止站後，於8時44分抵達南港站（八堵8時23分開、七堵8時28分開、汐止8時38分開），實施後可望縮短前往南港地區候車與乘車時間。

109次及115次自強號停靠站位及時刻表。圖／交通處提供
109次及115次自強號停靠站位及時刻表。圖／交通處提供

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