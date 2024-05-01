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搭公車受傷賠償 北市擬第3方審議

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
根據資料統計，台北市近3年車內車外的傷亡事故，平均每年有93件。本報資料照片
根據資料統計，台北市近3年車內車外的傷亡事故，平均每年有93件。本報資料照片

不少民眾搭乘公車時可能遇過急煞、夾到車門等受傷狀況，台北市議員王欣儀表示，現行賠償機制是由民眾和公車業者協調，如此恐造成漫天喊價，她建議比照北捷，設立第三方委員會認定賠償金額。公共運輸處同意把意見納入參考，若有適法性問題，會由民間單位、業者等非政府部門成立。

王欣儀表示，民眾搭公車受傷的狀況屢見不鮮，除了制式的保險理賠外，通常民眾會要求精神賠償或受傷期間的工作損失，但在沒有公平機制審議下，民眾又不知道過往賠償金額基礎，容易像是市場喊價。

她建議參照北捷成立的「特別濟助金發給審議委員會」，該委員會由消基會、法務局、專家學者11到15名委員組成，共同審議斟酌補發金額作為參考基準，即便民眾不接受，也有一次再審機會，不僅保障民眾端，也讓業者在負起責任時有評斷依據。

首都客運總經理李建文也樂見，他指出，公車業者一年內碰到5、6起類似案件，業者確實很為難，現行碰到案例就會到議會或區公所調解委員會，「若有公正第三方的協調平台，不失為一件好事」。

公運處科長業務稽查科長郭献文表示，目前尚未有法源依據成立相關委員會，或許能朝向由公車業者、專家學者等民間方式成立，「公車業者有需求，也多一個雙方和解的溝通平台」。

交通局長謝銘鴻表示，會在1個月內提出報告，針對法令、保險等內容研究，是否成立與北捷類似的審議委員會。

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