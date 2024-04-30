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台北大巨蛋演場會解套…藍樂觀其成 綠怒批放水「出事誰負責？」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋去年11月啟用至今，各界敲碗期待能盡快開演唱會，但受限法規遲遲無法解套，台北市副市長李四川今天舉行跨局處會議做出結論，未來大巨蛋要辦演唱會，可依照「大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋去年11月啟用至今，各界敲碗期待能盡快開演唱會，但受限法規遲遲無法解套，台北市副市長李四川今天舉行跨局處會議做出結論，未來大巨蛋要辦演唱會，可依照「大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋去年11月啟用至今，各界敲碗期待能盡快開演唱會，但受限法規遲遲無法解套，台北市副市長李四川今天舉行跨局處會議做出結論，未來大巨蛋要辦演唱會，可依照「大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理。藍議員樂觀其成，盼遠雄盡快完成相關程序，帶動演唱會經濟；綠議員則痛批，公安問題未解決，市府就急於放水，若出意外是市長蔣萬安要負責嗎？

國民黨議員詹為元表示，市府提出解套方案後，他個人是樂觀其成，大巨蛋若可以辦非體育活動不僅帶動周邊經濟，包含整個台北市，甚至台灣整體觀光，相信遠雄站在商業角度應了解，法條解套後能帶來效益，加快腳步完成商業程序。

民進黨議員簡舒培質疑，大巨蛋蓋在地下7米以下，全台灣沒有一個演唱會是開在這類型下沈式建築，先前內政部要求大巨蛋做逃生模擬，也沒有做完，在消防公安問題都未解決狀況下，蔣市府想要加速促成演唱會，市府就「放水」幫遠雄解套，如果真的順利開成演唱會，發生意外，「是蔣萬安負責？還是演藝公司負責？」

國民黨 大巨蛋 李四川 民進黨 演唱會 蔣萬安 議員

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