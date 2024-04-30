汐止長青山區花台倒塌殃民宅 公所搶災防土石滑落
在4/3日的地震過後，汐止長青山區的一處花台也大範圍倒塌，磚塊、土石掉進民宅，造成水溝及遮雨棚都毀損，所以，汐止區公所也在這兩天進場搶災，先清理土石，並且蓋上帆布，防止大雨造成土石滑落。
住戶說，在4/3日的地震，住家上方的花台崩塌下來，當天晚上崩塌下來，聲音很大聲，聽了很害怕，還有後面上方的遮雨棚也被土石砸壞，希望社區委管會及公所能夠協助復建工作，因為，如果沒處理完，住在這裡再有地震或大雨，上方花台的土石都還在，擔心會再有土石滑落，住的不安全。
長青里長陳建興表示，里內0403花蓮大地震後，陸陸續續都還有幾次有感地震影響到社區有災害傳出，比較嚴重的是長青路210巷，花台坍塌下去，造成民宅有損害包括採光罩都壞掉，第一時間有呈報給公所，進行善後處理。
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