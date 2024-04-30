石門地景寫生 學生繪出水梯田聚落文化之美

北海岸海線觀光相當熱絡，為了不讓海線觀光專美於前，山區景點也可以一並網羅，中華民國山海嶼田永續發展協會就在擁有百年歷史的水梯田區舉辦了石門地景寫生活動，透過參與寫生學生的畫筆，將梯田之美推廣出去，也讓學生在繪畫的過程中，觀察到家鄉的文化底蘊。

中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗指出，新北市石門區擁有全台灣最大的水梯田聚落，梯田具有農業生態、地景藝術與文化歷史等重要的象徵意義，協會希望把這一片美麗的地景繪畫下來推廣到全國，讓石門梯田的美被看見，並且也透過寫生活動帶起地方的活化，並且活動中寫生的畫作也將長期展覽，歷史悠久的美麗地景將透過畫作而永續。

石門國小校長蔡清寬說，學生參與這場寫生，除了傳承梯田地景之美，落實校本鄉土教育，也透過學生們在繪畫過程的仔細觀察地方特色，進而體會在地的文化內涵，更成為最好的環境教育。