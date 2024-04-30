石門地景寫生 學生繪出水梯田聚落文化之美

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門地景寫生活動，透過參與寫生學生的畫筆，將梯田之美推廣出去。 圖／紅樹林有線電視提供
石門地景寫生活動，透過參與寫生學生的畫筆，將梯田之美推廣出去。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸海線觀光相當熱絡，為了不讓海線觀光專美於前，山區景點也可以一並網羅，中華民國山海嶼田永續發展協會就在擁有百年歷史的水梯田區舉辦了石門地景寫生活動，透過參與寫生學生的畫筆，將梯田之美推廣出去，也讓學生在繪畫的過程中，觀察到家鄉的文化底蘊。

中華民國山海嶼田永續發展協會理事長余英宗指出，新北市石門區擁有全台灣最大的水梯田聚落，梯田具有農業生態、地景藝術與文化歷史等重要的象徵意義，協會希望把這一片美麗的地景繪畫下來推廣到全國，讓石門梯田的美被看見，並且也透過寫生活動帶起地方的活化，並且活動中寫生的畫作也將長期展覽，歷史悠久的美麗地景將透過畫作而永續。

石門國小校長蔡清寬說，學生參與這場寫生，除了傳承梯田地景之美，落實校本鄉土教育，也透過學生們在繪畫過程的仔細觀察地方特色，進而體會在地的文化內涵，更成為最好的環境教育。

永續 石門

延伸閱讀

老翁到田裡工作跌落8米深山谷死亡 檢警相驗釐清死因

石門水庫又有入帳 預估可增供水石門11天、新竹16天

石門水庫水量持續進補 桃園今節省不放水供灌

圖表看時事／水情吃緊！4座水庫不足2成 一表看石門近年蓄水量變化

相關新聞

台北大巨蛋演場會解套…藍樂觀其成 綠怒批放水「出事誰負責？」

台北大巨蛋去年11月啟用至今，各界敲碗期待能盡快開演唱會，但受限法規遲遲無法解套，台北市副市長李四川今天舉行跨局處會議做...

北市首創「離線權」新北不跟進 勞工局長：沒有法源

新北市勞工局長陳瑞嘉今天針對台北市推動「離線權」表示，沒有法源，新北市不會跟進，如果要實施，一定要有法令的規定，不能只用...

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

台北大巨蛋何時可辦演唱會？台北市副市長李四川今天召開跨局處會議，經過兩個多小時會議，大巨蛋辦演唱會有解，會議作出兩點決議...

天王天后御用VJ打造 信義區四四南村光雕秀限期登場

由知名影像藝術家、天王天后御用VJ「黃夏妤 Faustine0.5mg」打造的「LIGHT UP 南村有光」最新作品「城...

公車上受傷 賠償金亂喊價？北市議員籲成立第三方單位認定

不少民眾搭乘公車時可能遇過急煞、車門夾到等受傷狀況，台北市議員王欣儀表示，現行賠償機制是由民眾和公車業者協調，如此恐造成...

不只周杰倫！五月天阿信盼攻大巨蛋 蔣萬安：李四川正在克服困難

台北大巨蛋何時辦演唱會？除亞洲天王周杰倫日前公開表示「在等大巨蛋」；台灣本土天團五月天主唱阿信今天也在IG霸氣宣示「身為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。