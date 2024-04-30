不只周杰倫！五月天阿信盼攻大巨蛋 蔣萬安：李四川正在克服困難

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席北市政府模範員工表揚典禮受訪。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席北市政府模範員工表揚典禮受訪。記者林麗玉／攝影

台北大巨蛋何時辦演唱會？除亞洲天王周杰倫日前公開表示「在等大巨蛋」；台灣本土天團五月天主唱阿信今天也在IG霸氣宣示「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的」。對於粉絲也敲碗想在大巨蛋看演唱會，市長蔣萬安今表示，市府持續努力克服各種困難，舉辦非運動賽事包括演唱會等。副市長李四川今天也在召開跨局處會議，開完也會跟他報告。

蔣萬安說，市府秉持的態度，就是確保大巨蛋整體包括交通、疏散、消防等各項安全，以市民權益為最優先考量，以這樣的原則，接下來希望除了運動賽事，也能舉辦非運動賽事，包括演唱會等。

媒體今天也問蔣萬安，大巨蛋還無法辦演唱會，是否是因當年柯任內在大巨蛋使照上註記的限制，是因當年柯文哲卡蛋後果？蔣萬安僅表示，市府上任後，面對很多困難，他就是面對問題解決問題，也請李四川跨局處舉辦會議，從各方面討論，希望可以克服過去不管是變更設計上面使照加註的註記，克服之後，接下來可以舉辦非運動賽事，包括演唱會，以符合民眾期待。

蔣萬安今天下午出席北市政府模範員工表揚典禮受訪提到大巨蛋何時可辦演唱會？蔣表示，其實市府去年一上任，非常努力克服許多困難、積極溝通，也多次召開跨局處會議，上任第一年就讓市民朋友等待十幾年的大巨蛋完工啟用，包括去年底舉辦的國際棒球賽事，接下來也會持續努力克服各種困難，包括接下來舉辦非運動賽事，包括演唱會等。

蔣說，副市長李四川今天下午也召開跨局處會議，市府秉持的態度，就是確保大巨蛋整體包括交通、疏散、消防等各項安全，以市民權益為最優先考量，以這樣的原則，接下來希望除了運動賽事、還有非運動賽事的舉辦，希望帶動台北市整體各方面經濟效益，將所有好的努力，回饋到市民朋友身上。

五月天 大巨蛋 李四川 演唱會 蔣萬安 阿信

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