5萬台重機只有117專用車格 重機試停機車格新北還要等

新北市有超過5萬4474台大型重機，新北市議員黃淑君今天質詢指出，新北市29個行政區僅有7個區有規畫大型重型停車格，全部117格根本無法滿足使用需求，目前台北、桃園都在試辦一般機車格停放重機，新北卻毫無動作。交通局長鍾鳴時表示，目前重機在交通法規的定義是「汽車」，當初中央協調北市試辦停一班車格，結果出來若符合「我們就來辦」，且應該全國一體適用。

黃淑君指出，新北市汽機車數量逐年提升，其中大型重型機車成長更是明顯，其中550CC以上有2萬2926台、550CC以下有3萬1548台。

黃淑君說，大型重機只能停在汽車格，新北市目前在公辦民營停車場有少許重機專用停車格，但新北市共有29個行政區，卻只有7區有規畫，總格位117格與車輛數字差異頗大，以板橋為例，大型重機專用車位只有12格，顯然比例失衡。

黃淑君說，目前台北、桃園都在試辦路邊機車格式停重型機車，雙北作為重型機車數量最多的縣市，應該也要加入辦理，才能彰顯公平。

交通局長鍾鳴時指出，目前大型重機在交通法規上的定義是「汽車」，是否要比照機車管理，應該要全國檢討。

新北市副市長劉和然答詢時指出，目前路邊只有台北在試辦，這是中央協調的結果，新北市則是在路外如立體停車場等處設置專用車格，如果台北市試辦後，中央要開放一般機車停車格停大型重機，新北當然也會辦。

不過鍾鳴時說，當初調查新北大型重機情況，只有3500台左右的大型機車適合停入一般機車格，是目前最大的問題，如果開放後，相關號誌要如何標示，又該怎麼停，重型機車是否要重新定位，要持續檢討。

長期為重機發聲的台灣交通安全協會理事長陳宏益說，按照中央法令，車格寬度1.5公、長2.5公尺，其實重機都可以停進去，不能因為地方政府當初把機車格畫小了，現在才在那邊怪說車子太大。

陳宏益說，政府說機車車格長度畫到2.5公尺長影響交通，但汽車車格長度就是2.5公尺，機車車格會影響通行，汽車難道就不會，這不是自相矛盾？台北市都已經願意試辦，新北市要不要做，他坦言還是市府的選擇，但車格是公共財，政府應該考量公平性。

黃姓一般機車騎士說，現在一般機車格已經非常難找，重型機車還要加入搶車位行列，且要容納這些車子，可能再度減少車格數，未來停車恐怕更難，「不能上了高速公路是汽車，下來又想當機車」。