為期兩個月...北市彩虹橋水舞登場 帶狀活動盼吸引觀光潮
2024台北水舞嘉年華在明天於錫口碼頭彩虹橋登場，台北市觀傳局長王秋冬今天表示，除了是首次的水舞活動，也是利用橋樑舉辦展演，盼以帶狀活動吸引國內外遊客到台北，也拉升住房、商圈及周邊景點。饒河觀光夜市樂觀其成，勢必帶動人潮。
為期2個月的水舞嘉年華一路從5月1日開演到6月30日，每晚7點到9點，每半小時展演5分鐘，共計5場次。明天的開幕式則是晚間6點半舉行，邀集台北市立交響樂團附設管樂團、在地團體慈祐排舞隊、夕暮水樂團、WHY樂團、即將成真火舞團等系列活動。
王秋冬介紹三條觀賞路線，包含捷運松山站1號出口往饒河街方向，邊吃美食邊到河岸欣賞。或是松山站5號出口先到松山慈祐宮參拜祈福。另外，首推內湖側到麥帥橋下的觀賞景點，最能享受光雕和水舞的饗宴。
水利處副處長張凱堯說，常見的水舞多在水面上展演，這次則襯著彩虹橋的S曲線相互輝映，橋上也會有水瀑投影，打造「海陸空」都能欣賞的景致；為配合水舞表演，開閉幕時，長壽橋到麥帥橋的自行車道會交通管制，彩虹橋則是每場開演前五分鐘管制。
觀傳局表示，活動現場也有設置長達40公尺的「彩虹光廊」，以及炫彩光牆。活動當天邀請民眾與伴侶、親朋好友於裝置藝術拍下雙人照，打卡上傳到社群平台，就可至內湖側服務台兌換松山霞海城隍廟提供的限量月下老人福袋1組，還有完成實境解謎「走入錫口，探訪古今」，能兌換限量慈祐宮媽祖龍小神衣及饒河夜市知名油飯兌換券。
水舞展演初估花費1500萬元。王秋冬說，台北市透過帶狀活動方式，讓國內外觀光客到訪時都有活動能參加，藉此也能提高整體住房率，也藉由便捷的捷運系統，將遊客拉到台北市其他的景點。
饒河夜市自治會長郭洪金鳳表示，近年夜市的人潮回溫，看見更多國外遊客來訪，樂見這次市府舉辦的活動，人潮勢必會成長。
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