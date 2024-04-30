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台南正覺里活動中心啟用 距1里1里活動中心目標再邁進
一里一活動中心是台南市長黃偉哲的施政目標，而距離實現目標再加1。北區正覺里活動中心歷時2年完工，今舉行落成啟用典禮，未來1樓將作為里民集會活動、社區關懷據點使用，2樓則由社會局維護管理，將提供身心障礙者社區日間服務設施，充分發揮多功能目標使用之最大效益。
黃偉哲表示，近年來因物料不斷上漲，各項公共工程建設經費都需要編足預算才能順利動工，感謝各界的支持，讓正覺里活動中心能夠順利完成，他上任以來，台南已有15間活動中心完工落成，目前另有35間在興建中或規畫設計中。
民政局則指出，原正覺社區活動中心於1984年建造，屬於加強磚造建物，活動中心早已逾使用年限，建物原有水泥剝落嚴重，且無使用執照等問題，因此申請拆除重建；正覺里活動中心工程經費由中央補助400萬、南市府籌編2250萬，總經費約2650萬，總樓地板面積約150坪。
北區區公所說，正覺里活動中心自2022起興建，歷時2年順利竣工，也讓地方居民相當期待，未來1樓將作為里民集會活動使用，同時附設社區關懷據點，讓社區長者每周有5天可以到活動中心交誼共餐；2樓則由市府社會局維護管理，作為身心障礙者社區日間服務設施。
市議員沈震東表示，對於市府一里一活動中心的目標以及正覺里活動中心啟用，樂見其成，但台南仍有許多地方鄉里並無公有機關用地可籌辦活動中心，未來一里一活動中心目標恐遇到瓶頸，建議民政局應要有長期通盤檢討與規畫，或是利用多元創新的方式，才能達到目標，落實民眾的期待。
正覺里活動中心今舉辦落成啟用儀式，由市長黃偉哲主持，邀集多位民代、里長及地方鄉親共襄盛舉，為慶祝活動中心落成，正覺里長吳銅吉也邀請古文物收藏家郭福泰舉辦古文物特展，展出時間至5月2日，歡迎民眾前往參觀。
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