北市水舞嘉年華5月1日登場 觀傳局推薦觀賞3路線

台北市政府首創的水舞嘉年華明天起在錫口碼頭彩虹橋登場，觀傳局表示，活動期間每晚都有水舞展演，推薦民眾自捷運松山站1號或5號出口前往，也可至麥帥橋下最佳觀賞點。

台北市觀傳局長王秋冬今天向媒體介紹，首屆台北水舞嘉年華明天晚間6時30分開幕，彩虹橋松山側舞台將有台北市立交響樂團附設管樂團、慈祐排舞隊、即將成真火舞團等帶來的一系列開幕表演，內湖側則會搭設大螢幕轉播，讓民眾共襄盛舉。

王秋冬指出，首場水舞秀明天晚間7時登場，每次5分鐘、每半小時展演一次、每天共5場次，一路演出到6月30日嘉年華閉幕為止。

王秋冬推薦，民眾可經由3條路線參加活動，首先是搭乘捷運至松山站1號出口，先前往饒河夜市享用美食，再走到河岸邊欣賞水舞；另一條是走松山站5號出口，到松山慈祐宮參拜後再走到水舞觀賞點。

他說，第3條則是觀傳局人員在籌備期間發現的私房觀賞點，可經由步行通過彩虹橋後，前往內湖側的麥帥橋下，就可以最全面、無遮蔽的視角觀賞水舞演出，開幕時還會設胖卡餐車提供餐飲服務。

水利處副處長張凱堯表示，台北水舞嘉年華打破一般水舞展演方式，結合河面水幕、橋體投影及彩虹橋本身S曲線，營造視覺立體感，搭配每2週變換的不同曲目，帶給民眾多重享受。

張凱堯說，若遇到小雨或微風等天候不佳狀況，儘管視覺效果會受影響，水舞仍能正常展演，但只要出現較大雨勢甚至颱風，就會配合防汛作業撤離並暫停演出。

觀傳局提醒，彩虹橋在每場表演前5分鐘至展演結束會實施通行管制，請民眾注意；另外松山側從長壽橋到麥帥橋的自行車道，明天傍晚5時至晚間10時進行管制，請民眾改道或利用內湖側車道。