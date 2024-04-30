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三重重陽橋水世界年底發包 將設大型噴水景觀設施

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。本報資料照片
新北市府將在三重太陽地景公園打造第二座水樂園。本報資料照片

三重熊猴森樂園每到假日人滿為患，其中海世界夏日更是擠滿人潮，新北市府規畫在三重重陽橋下太陽地景公園打造第二座水樂園，但新北市議員李翁月娥質疑進度太慢。新北市水利局長宋德仁強調「年底將發包，預計明年夏日就可以啟用」，新北市高灘處表示，研擬比照北市大佳河濱公園，設計噴水隧道等戲水設施與遮陽設備，供親子戲水遊玩。

位於二重疏洪道的三重熊猴森樂園開幕以來人氣不墜，除有超多滑梯設施，海世界水樂園更是人滿為患，暑假期間每天湧入上萬名來自北北基桃等地的戲水人潮，大排長龍景象，在地民眾都希望能有更多選擇。

新北市議員李翁月娥在議會質詢指出，地方爭取三重第二座水樂園許久，市府承諾地方要做的時候要快點做，市府以經費問題拖延，如早日行動今年6月本來就可以開使用，地方建設刻不容緩，若經費不足，可使用預備金。

宋德仁指出，重陽橋水世界目前正在設計階段，年底一定會發包，希望明年完工啟用，會持續尋找財源。

高灘處長張修銘指出，重陽橋水世界位於河濱，遊具必須要有方便撤除，且不阻礙防洪為主，目前設計方向將會參考台北市大佳河濱公園，設置類似大型圓圈、圓柱或是巨型花朵的噴水設施，下頭不會有海世界的蓄水功能。

張修銘說，整體設計延續以太陽地景兒童遊戲場的太陽地景意象進行設計，目前正辦理規畫中，預計11月底前完成設計及12月辦理採購發包，預算問題，會使用明年預算，目前粗估落在1600餘萬元左右。

李翁月娥表示，第二處水樂園靠近五泰輕軌F01站，還有集賢路、五華街的北環段Y22，除了提供三重、蘆洲居民，五股、泰山、新莊民眾也能方便抵達，此處也靠近蘆洲北側開發區與萬坪醫院，周邊有數十棟建案，將會是地方重要綠地休憩場所，希望市府加速，不要再拖。

三重

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