影／淡水河左岸完工 侯友宜呼籲民眾來騎車
新北市長侯友宜上午視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）完工」，受訪時表示淡水河左岸歷經5年，合計投入3億5,500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道，雖遭遇施工期間須保持自行車道暢通及紅樹林清疏受潮汐影響等等的大小難題，但都難不倒施工團隊，在「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）」工程完成後，整個淡水河左岸親水休憩節點已打造完成，呼籲民眾多來淡水河岸騎腳踏車，來看看漂亮的淡水河。
「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋，是八里地區的新興休憩景點。「林蔭樹海漫步道」長度約0.8公里，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，民眾可以透過漫步步道，近距離觀察豐富的自然生態。隨著「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」的開放，淡水河左岸自行車道騎乘環境更趨完整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言