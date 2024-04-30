影／淡水河左岸完工 侯友宜呼籲民眾來騎車

新北市長侯友宜上午視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）完工」，受訪時表示淡水河左岸歷經5年，合計投入3億5,500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道，雖遭遇施工期間須保持自行車道暢通及紅樹林清疏受潮汐影響等等的大小難題，但都難不倒施工團隊，在「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）」工程完成後，整個淡水河左岸親水休憩節點已打造完成，呼籲民眾多來淡水河岸騎腳踏車，來看看漂亮的淡水河。

「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋，是八里地區的新興休憩景點。「林蔭樹海漫步道」長度約0.8公里，面積約2.2公頃，沿途設置多條生物橫向通廊及多處觀察平台，藉由泥灘地和紅樹林的管理，結合地方教育資源，串聯龍米河濱公園，形成一系列的戶外環境教學站，民眾可以透過漫步步道，近距離觀察豐富的自然生態。隨著「米倉無限公園」及「林蔭樹海漫步道」的開放，淡水河左岸自行車道騎乘環境更趨完整。 「米倉無限公園」占地約3公頃，可270度環景一覽淡水河廣闊河景及可遠眺淡江大橋，是八里地區的新興休憩景點。新北市長侯友宜上午視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）完工」，受訪時，呼籲民眾多來淡水河岸騎腳踏車，來看看漂亮的淡水河。記者蘇健忠／攝影 新北市長侯友宜（前排右四）上午視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫（第2期）完工」，受訪時表示淡水河左岸歷經5年，合計投入3億5,500萬元，完成長達10公里的帶狀遊憩廊道。整個淡水河左岸親水休憩節點已打造完成，呼籲民眾多來淡水河岸騎腳踏車，來看看漂亮的淡水河。記者蘇健忠／攝影