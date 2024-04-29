快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

新北市圖5月1日系列活動 邀勞工心靈紓壓放輕鬆

中央社／ 新北29日電

新北市立圖書館今天表示，5月1日是勞動節，特別在多所分館舉辦系列活動，讓勞工享受閱讀時光等體驗，勞工若到蘆洲長安分館借10本書可免費享按摩體驗，讓勞工紓壓放輕鬆。

新北市圖發布新聞稿指出，現代人生活壓力大，閱讀是療癒與釋放壓力方式之一，為了讓平日辛苦的勞工可以有更多元紓壓管道，圖書館在5月特別規劃系列勞工專屬的心靈紓壓閱讀活動。

市圖表示，汐止分館5月1日舉辦「勞工FUN輕鬆」活動，提供「3D列印筆手工創作」與「雷射雕刻新體驗」，邀民眾一起當Maker（創客），體驗數位創造的樂趣。

另外，汐止分館在5月整個月舉辦「老闆沒告訴你的事」經濟書展，將展出職場生涯相關主題書籍，讓勞工透過閱讀強化自我，提升職場力。

市圖指出，蘆洲長安分館與勞工局合作，邀勞工「到圖書館桑一下」，勞動節當天，只要到蘆洲長安分館借10本書，即可免費享按摩體驗服務；土城分館5月1日有物理治療師免費指導勞工筋骨肌肉痠痛的舒緩與自療方式，勞工出示借書證即可諮詢。

三重南區分館5月1日至5月5日推出「時代的聲音黑膠展」，以及5月5日「自然之聲」療癒系音樂會，將帶領勞工一起跟著樂音漫遊大自然，安頓身心。

市圖指出，樹林分館5月1日至5月29日「EASYART勞工藝術家書法聯展」，透過書藝創作交流與分享生活經驗，觀賞書墨藝術之美。

勞動節 圖書館

延伸閱讀

及人中學改名未核定 新北教局要求撤除中信內容

影／賓士「89神車」停在洗車場不洗 蘆洲警好奇查到2個通緝犯

170公斤蘇丹紅黑胡椒流入10縣市 竹縣府：下游業者已回收

國1北向汐止出口貨櫃車側翻 封閉南向汐止出口匝道拖吊

相關新聞

社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

北市社子島開發案禁建50餘年，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，民眾黨立委黃珊珊今天舉行協調會，卻遭到社子島自救會成員激...

知名樂團搖籃「海洋獨立音樂大賞」 7月決戰三大獎項

新北河海音樂季孕育出全台眾多知名樂團，其中「海洋獨立音樂大賞」將於近期開放報名，新北觀旅局表示，活動持續到5月10日報名...

影／社子島區段徵收協調會氣氛火爆 因自救會抗議取消

民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊與民進黨立委王世堅原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴...

多家米其林餐廳稽查不合格 衛生講習數竟比營業登記數少

君品頤宮、天香樓、米香、A Cut等米其林餐廳與摩斯漢堡，近年發生多次衛生稽查不合格的情況，餐飲衛生環境堪憂。議員今揭露...

北捷傳愛！ 民眾「用鈔票下架商品」 支持花蓮伴手禮展售會

臺北捷運以實際行動為花蓮加油，於4月27、28日在西門捷運站舉辦「震後振興，花蓮依然安好！」花蓮伴手禮展售會，攤位包含糕餅熟食、烘焙食品、陶瓷石藝、農特產品等近20攤店家，其中更有花蓮縣百大伴手禮金質

議員籲社宅租金凍漲 新北：租金分級制上路後租金反降

住宅租金指數連續15年創新高，連帶讓各地方政府社會住宅租金都面臨調整壓力。民進黨新北市議員李倩萍今天質詢指出，市府今年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。