社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

北市社子島開發案禁建50餘年，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，民眾黨立委黃珊珊今天舉行協調會，卻遭到社子島自救會成員激烈抗議、甚至包圍推擠。民進黨立委王世堅更多次動怒開嗆，痛批這些人不是社子島民，都是收錢辦事，反對沒道理，「若不是社子島民就閉嘴滾蛋」。

黃珊珊辦公室今天下午在社子島「坤天宮」舉行社子島區段徵收審議進度協調會，並邀請內政部、北市地政局、王世堅、議員黃瀞瑩等民代出席。社子島自救會在會前1小時就到場拉起布條抗議，黃珊珊、王世堅等人到場時更被團團圍住，雙方人馬爆發激烈衝突，場面混亂。

王世堅會前受訪表示，社子島民受委屈60多年，現在中央正視問題要來開發社子島，更有97％民意同意也希望盡快來開發，不僅可以還居民公道，更可以帶動週遭大社子、葫蘆谷地區的開發，卻有極少數人藉莫名其妙的理由反對開發，完全不具正當性，這些抗議民眾都不是社子島民，痛批若有意見可以理性協商，不是在這邊叫囂，「如果不是當事人就閉嘴。」

社子島自救會發言人李華萍指出，根據市府區段徵收意願調查，只有3.66％社子島居民贊成開發，並沒有如王世堅所說「9成以上同意」，這是不正確資訊。李指出，黃珊珊曾收受在社子島囤地財團338萬政治獻金，王更有建商背景，立委無視居民強烈反對全區區段徵收民意，歷來已多次配合社子島土地掮客集團，毫不掩飾要求政府加速把社子島居民碾過去，「社子島居民不需要只服務建商、財團的政客。」

今天場面相當混亂，原訂下午1時30分開始會議，現場居民不斷抗議，甚至將會議長桌包圍起來，兩派人馬來回叫囂，最終會議改成不公開，里長、官員、民代改成閉門會議，會議時間開了約2小時，但幾人下樓時警方組成人牆戒備，抗議民眾激動湧上，場面混亂。