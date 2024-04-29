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社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委王世堅（中）原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴求。王世堅在離去時還遭到民眾嗆聲，王世堅也高聲反嗆。記者林伯東／攝影
民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委王世堅（中）原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴求。王世堅在離去時還遭到民眾嗆聲，王世堅也高聲反嗆。記者林伯東／攝影

北市社子島開發案禁建50餘年，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，民眾黨立委黃珊珊今天舉行協調會，卻遭到社子島自救會成員激烈抗議、甚至包圍推擠。民進黨立委王世堅更多次動怒開嗆，痛批這些人不是社子島民，都是收錢辦事，反對沒道理，「若不是社子島民就閉嘴滾蛋」。

黃珊珊辦公室今天下午在社子島「坤天宮」舉行社子島區段徵收審議進度協調會，並邀請內政部、北市地政局、王世堅、議員黃瀞瑩等民代出席。社子島自救會在會前1小時就到場拉起布條抗議，黃珊珊、王世堅等人到場時更被團團圍住，雙方人馬爆發激烈衝突，場面混亂。

王世堅會前受訪表示，社子島民受委屈60多年，現在中央正視問題要來開發社子島，更有97％民意同意也希望盡快來開發，不僅可以還居民公道，更可以帶動週遭大社子、葫蘆谷地區的開發，卻有極少數人藉莫名其妙的理由反對開發，完全不具正當性，這些抗議民眾都不是社子島民，痛批若有意見可以理性協商，不是在這邊叫囂，「如果不是當事人就閉嘴。」

社子島自救會發言人李華萍指出，根據市府區段徵收意願調查，只有3.66％社子島居民贊成開發，並沒有如王世堅所說「9成以上同意」，這是不正確資訊。李指出，黃珊珊曾收受在社子島囤地財團338萬政治獻金，王更有建商背景，立委無視居民強烈反對全區區段徵收民意，歷來已多次配合社子島土地掮客集團，毫不掩飾要求政府加速把社子島居民碾過去，「社子島居民不需要只服務建商、財團的政客。」

今天場面相當混亂，原訂下午1時30分開始會議，現場居民不斷抗議，甚至將會議長桌包圍起來，兩派人馬來回叫囂，最終會議改成不公開，里長、官員、民代改成閉門會議，會議時間開了約2小時，但幾人下樓時警方組成人牆戒備，抗議民眾激動湧上，場面混亂。

面對媒體詢問，黃珊珊僅表示，「民眾有不同意見正常，但還是要做該做的事」，隨即上車離開。王世堅面對民眾抗議不忍開嗆，「混蛋」、「你們有什麼資格？你們不是社子島人」，抗議民眾則不斷高喊「王世堅滾出去」。

民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委王世堅原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，遭自救會民眾激烈抗議。記者洪子凱／攝影
民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委王世堅原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，遭自救會民眾激烈抗議。記者洪子凱／攝影
民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委王世堅原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴求，並與現場與會居民兩邊人馬在現場相互喊口號。記者林伯東／攝影
民眾黨立委黃珊珊與民進黨立委王世堅原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴求，並與現場與會居民兩邊人馬在現場相互喊口號。記者林伯東／攝影

王世堅 社子島 黃珊珊

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