汐止新福宮舉辦「廚神就是你」 民眾端出拿手菜

汐止區新福宮不但是鄰近幾個里的信仰中心，長期以來關心弱勢，不但獲得新北市公益慈善及社會教化獎，也得到內政部宗教團體表揚的宗教公益獎，而這次則是結合鄰近的橋東里、城中里及建成里，再度舉辦廚神就是你的美食製作交流活動，現場60幾位的民眾端出自己的拿手好菜，從涼拌的海鮮沙拉、蒸蛋都有，最後是由珍珠丸子拿下冠軍。

新福宮主委陶威中表示，新福宮土地公廟這次是第二年舉辦美食交流活動，有很多大哥大姊、家庭主夫、家庭主婦來參加，因為，民以食為天，美食其實是很多人喜愛的，透過活動，大家把自己的家常料理做來交流，來參加的人也可以看看別人的料理方式、食材跟自己有什麼不一樣，大家都很開心參加這個活動。

去年舉辦大獲好評，今年度的活動再度登場，一樣是先發餐盒給報名的參賽者，當天60多位的民眾端出自己的拿手好菜，從涼拌的海鮮沙拉、醉雞、泡菜，另外，還有蒸蛋等等，當天邀請了9位評審，現場試吃評比參賽者們的拿手料理，有初賽跟決賽，選出優勝者，有6名佳作及一、二、三名，新福宮現場也頒發獎金鼓勵。

陶威中說，這次報名的有60多位，每一位準備來的菜色，99%都沒有重覆，這是很厲害的，所以，可見每個人對食物的偏好各料理方式，其實是不太一樣，像今年評審評出來的冠軍是珍珠丸子，主要的材料就是豬絞肉，根據參賽者的描述，就是瘦肉跟肥肉的比例是九比一，最外層用的是圓糯米下去蒸出來的很健康的菜色，當點心或正餐都可以的美味料理。