快訊

西門町熊一燒肉大火！當下顧客正用餐 排煙管整根燃燒救出6人

特斯拉排除「登陸」障礙 美股盤前飆漲10%

天有異象？湖南長沙天空「一秒變黑」 正中午卻暗如黑夜

汐止新福宮舉辦「廚神就是你」 民眾端出拿手菜

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新福宮舉辦廚神就是你的美食製作交流活動，60幾位的民眾端出自己的拿手好菜。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新福宮舉辦廚神就是你的美食製作交流活動，60幾位的民眾端出自己的拿手好菜。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新福宮不但是鄰近幾個里的信仰中心，長期以來關心弱勢，不但獲得新北市公益慈善及社會教化獎，也得到內政部宗教團體表揚的宗教公益獎，而這次則是結合鄰近的橋東里、城中里及建成里，再度舉辦廚神就是你的美食製作交流活動，現場60幾位的民眾端出自己的拿手好菜，從涼拌的海鮮沙拉、蒸蛋都有，最後是由珍珠丸子拿下冠軍。

新福宮主委陶威中表示，新福宮土地公廟這次是第二年舉辦美食交流活動，有很多大哥大姊、家庭主夫、家庭主婦來參加，因為，民以食為天，美食其實是很多人喜愛的，透過活動，大家把自己的家常料理做來交流，來參加的人也可以看看別人的料理方式、食材跟自己有什麼不一樣，大家都很開心參加這個活動。

去年舉辦大獲好評，今年度的活動再度登場，一樣是先發餐盒給報名的參賽者，當天60多位的民眾端出自己的拿手好菜，從涼拌的海鮮沙拉、醉雞、泡菜，另外，還有蒸蛋等等，當天邀請了9位評審，現場試吃評比參賽者們的拿手料理，有初賽跟決賽，選出優勝者，有6名佳作及一、二、三名，新福宮現場也頒發獎金鼓勵。

陶威中說，這次報名的有60多位，每一位準備來的菜色，99%都沒有重覆，這是很厲害的，所以，可見每個人對食物的偏好各料理方式，其實是不太一樣，像今年評審評出來的冠軍是珍珠丸子，主要的材料就是豬絞肉，根據參賽者的描述，就是瘦肉跟肥肉的比例是九比一，最外層用的是圓糯米下去蒸出來的很健康的菜色，當點心或正餐都可以的美味料理。

料理 美食

延伸閱讀

南投縣南洋創意料理活動 家鄉美食互交流

國1北向汐止出口貨櫃車側翻 封閉南向汐止出口匝道拖吊

桌球／2024第二屆超行星盃全國錦標賽 汐止秀峰高中體育館熱烈展開

汐止樟樹二路學童上學危險 延長大車禁行時段

相關新聞

母親節邀媽咪享音樂美食 淡水業者推民歌雅集

母親節就要到了，為了要給媽媽最好的享受，淡水業者在5月8日晚上母親節前夕舉辦「民歌雅集Dinner Show」，這也是淡水地區唯一一場，邀請兩位演唱實力堅強的歌手「于台煙」及「施孝榮」演唱多首燴炙人口的民歌，讓媽媽享受這場年度最溫馨的美食音樂饗宴。

淡北道開工後遇首次防汛期 副市長劉和然視察整備工作

淡水河北側沿河平面道路工程今年初開工以來，在淡水河沿線開始整地工作，而四月份不僅是地震頻傳，極端氣候強降雨也隨之而來，因此為了加強工程團隊整備，新北市副市長特別到淡北道路工務所視察，淡北道路工程，為防汛及工程內容進行的報告說明。

汐止新福宮舉辦「廚神就是你」 民眾端出拿手菜

汐止區新福宮不但是鄰近幾個里的信仰中心，長期以來關心弱勢，不但獲得新北市公益慈善及社會教化獎，也得到內政部宗教團體表揚的宗教公益獎，而這次則是結合鄰近的橋東里、城中里及建成里，再度舉辦廚神就是你的美食製作交流活動，現場60幾位的民眾端出自己的拿手好菜，從涼拌的海鮮沙拉、蒸蛋都有，最後是由珍珠丸子拿下冠軍。

知名樂團搖籃「海洋獨立音樂大賞」 7月決戰三大獎項

新北河海音樂季孕育出全台眾多知名樂團，其中「海洋獨立音樂大賞」將於近期開放報名，新北觀旅局表示，活動持續到5月10日報名...

社子島協調會衝突...王世堅嗆抗議者收錢辦事 自救會批：服務建商的政客

北市社子島開發案禁建50餘年，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，民眾黨立委黃珊珊今天舉行協調會，卻遭到社子島自救會成員激...

影／社子島區段徵收協調會氣氛火爆 因自救會抗議取消

民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊與民進黨立委王世堅原訂下午在社子島舉行社子島區段徵收協調會，但社子島自救會到場抗議表達訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。