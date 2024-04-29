母親節邀媽咪享音樂美食 淡水業者推民歌雅集

母親節就要到了，為了要給媽媽最好的享受，淡水業者在5月8日晚上母親節前夕舉辦「民歌雅集Dinner Show」，這也是淡水地區唯一一場，邀請兩位演唱實力堅強的歌手「于台煙」及「施孝榮」演唱多首燴炙人口的民歌，讓媽媽享受這場年度最溫馨的美食音樂饗宴。

淡水飯店總經理陳柏宏表示，在飯店頂級的燈光音響設備，整片落地窗設計，淡水河迷人景致盡收眼底，無論是演唱卡司、用餐環境、嚴選菜品、溫馨氛圍、星級服務等，都是用最高標準在準備，就是要好好的寵愛辛苦的媽媽，餐後還可以陪媽媽到淡水漁人碼頭散散步、聊聊天，一起欣賞世界級的夕陽美景。

民眾說，要幫媽媽過母親節，這次卡司剛好是學生時期的偶像，覺得可以一邊吃五星級飯店的美食，一邊可以聽偶像唱歌，回味一下年輕的時候，真的太享受了！主廚表示，主要是想讓媽媽能優雅的品嚐美食，因此以套餐的方式呈現，由專人一道一道上菜，設計五星級的手工菜色，需要繁雜工序，以及烹煮時間，擺盤藝術也是重點，才能搭配這場優雅知性的藝文美食盛宴，再者，我們也非常用心嚴選養身食材入菜，要讓媽媽吃的開心又健康。