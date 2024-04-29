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多家米其林餐廳稽查不合格 衛生講習數竟比營業登記數少

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市衛生局長陳彥元赴北市議會警政衛生部門備詢。記者鍾維軒／攝影
北市衛生局長陳彥元赴北市議會警政衛生部門備詢。記者鍾維軒／攝影

君品頤宮、天香樓、米香、A Cut等米其林餐廳與摩斯漢堡，近年發生多次衛生稽查不合格的情況，餐飲衛生環境堪憂。議員今揭露，實際參與衛生講習的餐飲業者寥寥無幾，近3年平均每年參加人數僅2萬1780人，比台北市2萬3995家登記營業餐飲業還少，也沒提供外語讓國外廚師有食安意識。

北市衛生局長陳彥元坦言，他沒有掌握台北市有多少外籍廚師從業，承諾會在1個月內、總質詢前，推動外語衛生講習。至於為何參與衛生講習的人數低於餐飲業營業登記數量，陳彥元與食品藥物管理科長林冠蓁並未回應。

台北市議會今警政衛生部門質詢，議員柳采葳發現，民眾近1個月通報餐飲衛生環境不佳達726 件，其中摩斯漢堡衛生環境很最差，2021年不合格率37.5%、2022年不合格率37.5%、2023年不合格率30.7%、2024年1至4月不合格率50%；不合格項目包括冷凍庫食材放地面、地面有病媒出沒、天花板有蜘蛛網、廢油和新油未分區存放、炸鍋不潔等。

柳采葳說，2021年至2024年4月衛生局稽查「天香樓」11次有5次不合格，原因包括廚師未立即提供廚師證、生熟食刀架未歸位、攪肉機生鏽、備料區膠條發霉等。還有米其林三星餐廳「君品頤宮」稽查12次5次不合格、「米香」稽查11次6次不合格、「巴黎廳1930X高山英紀」稽查9次4次不合格、「A Cut」稽查5次4次不合格。

柳采葳指出，「食品良好衛生規範準則」規定，持廚師證照者每年至少參加8小時衛生講習，實際參加衛生講習的人數寥寥無幾，2021年1萬7330人、2022年2萬3455人、2023年2萬4556人，平均每年參加人數僅2萬1780人，比台北市2萬3995家餐飲應業登記數量還少。

柳采葳提到，全台新住民從事住宿餐飲業者高達23.4%，卻無統計有無廚師證照，衛生局舉辦衛生講習僅中文，其他餐飲工會也外語衛生講習，若聽不懂衛生講習的內容，恐會欠缺食安觀念。

議員呼籲，衛生局應加強督導餐飲業者參與衛生講習，並落實每年稽查，若未參與衛生講習者，應處相應罰鍰，同時舉辦外語衛生講習（英語、越南語、印尼語等）或提供翻譯，讓每位餐飲人員都具備食安意識。

北市 衛生局 餐飲業

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