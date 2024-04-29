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北捷傳愛！ 民眾「用鈔票下架商品」 支持花蓮伴手禮展售會

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
臺北捷運以實際行動為花蓮加油，於4月27、28日在西門捷運站舉辦「震後振興，花蓮依然安好！」花蓮伴手禮展售會，攤位包含糕餅熟食、烘焙食品、陶瓷石藝、農特產品等近20攤店家，其中更有花蓮縣百大伴手禮金質獎業者，將在地名產及知名伴手禮直送大臺北地區。圖為為花蓮縣長徐榛蔚與攤商打招呼，臺北捷運／提供
臺北捷運以實際行動為花蓮加油，於4月27、28日在西門捷運站舉辦「震後振興，花蓮依然安好！」花蓮伴手禮展售會，攤位包含糕餅熟食、烘焙食品、陶瓷石藝、農特產品等近20攤店家，其中更有花蓮縣百大伴手禮金質獎業者，將在地名產及知名伴手禮直送大臺北地區。圖為為花蓮縣長徐榛蔚與攤商打招呼，臺北捷運／提供

臺北捷運以實際行動為花蓮加油，於4月27、28日在西門捷運站舉辦「震後振興，花蓮依然安好！」花蓮伴手禮展售會，攤位包含糕餅熟食、烘焙食品、陶瓷石藝、農特產品等近20攤店家，其中更有花蓮縣百大伴手禮金質獎業者，將在地名產及知名伴手禮直送大臺北地區。現場民眾踴躍購買，以實際行動支持花蓮的產業走出震災困境、一起「重新出花」。展售會現場買氣踴躍，許多攤位早早放出「本日完售」的牌子，有的老闆還寫上「感謝台北，希望我們可以很快花蓮見」。

花蓮縣長徐榛蔚表示，非常感謝臺北市長蔣萬安和臺北捷運公司董事長趙紹廉大力協助，在短短一週內共同促成這次展售會，北捷提供人潮眾多的西門站場地，讓花蓮商圈伴手禮業者，有機會向大家展示花蓮優質的農特產。

民眾駐足農特產品前，仔細挑選來自花東地區伴手禮，發揮同理心大力相挺，以實際消費力支持花蓮、為花蓮加油。住在臺北的花蓮人李小姐表示，非常高興能在捷運站買到花東商品，特別動員親朋好友一起來「用力買起來，用鈔票下架商品」。

聚傳媒

伴手禮 捷運 花蓮

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