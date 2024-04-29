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拚2026黃珊珊社子島開協調會 蔣萬安：不分顏色盼快開發

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席今年度模範清潔職工選拔表揚。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天出席今年度模範清潔職工選拔表揚。圖／北市府提供

社子島區段徵收目前還在內政部送審中，民眾黨立委黃珊珊今邀民進黨立委王世堅等人到社子島舉辦區段徵收進度協調會。台北市長蔣萬安今天表示，社子島發展，因絕大部分在地社子島居民等待開發超過半個世紀，希望能夠趕快開發，市政推動不分顏色，盼中央部會或中央民意代表能一起努力，將社子島的發展能夠持續的往前推進。

對於有意再戰2026北市長選舉的民眾黨立委黃珊珊今天邀王世堅到社子島會勘，蔣萬安表示，社子島期盼開發經過這麼長的一段時間，經過防洪計畫、都市計畫、還經過環境影響評估，現在已經進入最後一哩路區段徵收，所以他去年一上任，非常關注社子島發展的議題，多次的跟地政局開會討論，也到社子島非常多次跟在地居民團體甚至里長持續地交換意見。

蔣也提到，去年市府也爭取多次和內政部長林右昌當面討論，很高興在去年底跟林見了面，也針對整體的發展能夠進行討論，最主要先進行區段徵收的部分，針對剔除區段徵收的範圍進行意見的交換，也確實市府調整了剔除原則，希望內政部能夠儘快地核定。蔣也透露，上周五內政部有回覆，有說希望將上一次我們跟林部長所討論到的幾個議題，今天地政局也都會做詳盡的說明。

媒體也問蔣萬安，對於黃珊珊今天到社子島開協調會，會不會感覺是為了2年後的選舉?蔣說，北市市政推動不分顏色。很高興能夠有不管是中央的部會或中央的民意代表，包括黃珊珊及在地委員王世堅等，都能夠共同跟台北市政府一起努力，將社子島的發展能夠持續的往前推進。

區段徵收 社子島

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