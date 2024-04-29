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猴硐貓公所揭牌！外牆互動導覽螢幕成亮點 還有拍照功能

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，既是遊客服務中心，也是認養小棧。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，既是遊客服務中心，也是認養小棧。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，貓公所其實是農業局成立的服務中心及認養小棧，並委由青創團隊在外牆架設智慧公佈欄，介紹貓村大小事。今天就有遊客搶先操作，觸碰看板查詢貓咪地圖，同時還有「拍貼機」功能，讓遊客的貓村之旅留下更多的回憶。

新北市動保處2021年在貓村設立「猴硐貓公所籌備處」，做為街貓絕育、醫療及認養服務據點。籌備處運作3年後，新北市農業局長李玟、市議員林裔綺、瑞芳區長楊勝閔、當地里長們、設計建築師和青創團隊，今天共同為貓公所揭牌，期許宣傳動物保護意識，增加動物認養率。

猴硐貓公所建物早期為台鐵員工宿舍，新北市政府2014年翻修後設立「貓咪資訊站」，成為動保教育知識諮詢服務中心，並巡查及救援傷、病貓。為讓貓村照護能量進2021年4月設置「猴硐貓公所籌備處」，為街貓製作「身分證」、普查「貓戶口」，盼能為每隻貓找到適合的家。

為了讓貓隻有舒適的認養空間，動保處去年底委由建築師陳秉信進行室內外整修，設計概念是傳達人與動物、自然與建築都能和諧共生，現在貓公所屋頂出現亮眼貓公仔，室內外布置貓咪遊具，室外草皮有貓足跡意象，並種植貓薄荷。

去年度北台青年政策提案競賽金獎梅鹿勇團隊成員郭武嚳、張羽婕、郭庭驛、陳楷翔、郭家銘和蔡心瑜，為貓公所外牆設計安裝互動式導覽設備，以電子布告欄方式呈現貓村大小事等11項旅遊需求，且提供中、英、日、韓4國語言文字。遊客透過觸碰看板，可以查詢「貓咪地圖」、「貓咪學堂」、「認養小棧」等資訊，還能拍照留下紀念。

動保處表示，希望藉由貓公所全新樣貌及服務，增加民眾保護動物觀念，也歡迎大家到貓公所認養貓咪。貓有地域性，遭棄養貓隻很容易受到排擠，請民眾千萬不要到貓村棄養貓隻，大家一起維護猴硐貓村，使國人和國際旅客認識到新北市是友善動物城市。

新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，外牆設計安裝互動式導覽設備。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，外牆設計安裝互動式導覽設備。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，外牆互動式導覽設備有設計拍照功能。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，外牆互動式導覽設備有設計拍照功能。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，既是遊客服務中心，也是認養小棧。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，既是遊客服務中心，也是認養小棧。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，互動式導覽設備設計團隊成員說明操作方式。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，互動式導覽設備設計團隊成員說明操作方式。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，既是遊客服務中心，也是認養小棧。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，既是遊客服務中心，也是認養小棧。記者邱瑞杰／攝影

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