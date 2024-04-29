象鼻岩變「水豚君」別忘借顆橘子 拍攝借位牠頭上的趣味照
新北市瑞芳區深澳漁港海岸的象鼻岩，去年底象鼻崩落，美景不再。有人發現斷鼻岩石成了「水豚君」，仍有不少遊客造訪。瑞芳區公所在海岸準備了手機拍攝架和橘子等道具，可以讓民眾借位拍出與水豚君互動的趣味照片，增加出遊樂趣。
象鼻岩位在深澳漁港堤訪外的海岸，原本是當地人的私房景點，隨著網路資訊傳播，近幾年成為知名景點，吸引民眾從陸地觀看象頭和象鼻奇景，搭船或划獨木舟、立槳從海面欣賞，更可以看到整頭象的奇岩美景。
象鼻岩的鼻子部位，去年12月16日斷裂並陷落海中，讓不少民眾感到錯愕和惋惜。後來有人發現斷鼻的象鼻岩，外形像水豚，十分逗趣可愛，因此遊客不減。
瑞芳區公所為了增加民眾旅遊樂趣，測試後選定在最佳拍攝位置，設置手機拍攝架，並準備了橘子、元寶、蘋果和柿子等道具供民眾借用，利用借位的拍攝手法，拍出和水豚君互動的照片。
瑞芳區長楊勝閔說，提供道具供民眾拍照的構想緣自日本景點，歡迎遊客多加利用。過去的象鼻岩、現在的水豚君海岸處有設警戒線，並有保全輪班巡邏，希望民眾在拍照時不要越線，並要要注意安全。現在是小卷產季，觀賞水豚君和拍照後，可在漁村品嘗小卷米粉湯、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食。
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