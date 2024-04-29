傳代表民進黨戰2026？ 王世堅：選市長不在生涯規畫中

2026縣市首長提前開跑，民進黨立委王世堅被點名可能代表民進黨參選台北市長，現任市長蔣萬安今受訪也大讚王是「真男人」，王今受訪表示，參選市長不在自己生涯規畫內，自己比較適合扮演監督角色。而他也直言，現任立委吳思瑤、前立委高嘉瑜都是合適人選，但尊重黨中央提名。

王世堅直言，現在載立法院有很多重要任務，包含在財政委員會要對抗龐大金融怪獸，他要為多數民眾討公道，選市長完全不在生涯規畫，加上他的個性上比較適合監督。媒體追問，「如果黨中央希望扮演奇兵背水一戰。」王秒回，「應該不會吧。」

針對前立委高嘉瑜說王世堅是唯一可以對蔣萬安真男人，王笑稱，「高嘉瑜已經抬舉我很多次了。」甚至還在總統蔡英文前面建議，高每提一次，他就當一次一日市長，開玩笑道「已經可以寫在祖譜了。」

媒體詢問立委吳思瑤是否適合代表民進黨參選，王世堅表示，「當然是很厲害戰力」不論內外在都非常好。此外，王也點名高嘉瑜很適合，因為蔣萬安是「男神」，高嘉瑜是「女神」，但現在也不能講支持誰，要看黨中央怎麼提名。