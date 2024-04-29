快訊

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

傳代表民進黨戰2026？ 王世堅：選市長不在生涯規畫中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2026縣市首長提前開跑，民進黨立委王世堅被點名可能代表民進黨參選台北市長，王今受訪表示，參選市長不在自己生涯規畫內，自己比較適合扮演監督角色。圖／聯合報系資料照
2026縣市首長提前開跑，民進黨立委王世堅被點名可能代表民進黨參選台北市長，王今受訪表示，參選市長不在自己生涯規畫內，自己比較適合扮演監督角色。圖／聯合報系資料照

2026縣市首長提前開跑，民進黨立委王世堅被點名可能代表民進黨參選台北市長，現任市長蔣萬安今受訪也大讚王是「真男人」，王今受訪表示，參選市長不在自己生涯規畫內，自己比較適合扮演監督角色。而他也直言，現任立委吳思瑤、前立委高嘉瑜都是合適人選，但尊重黨中央提名。

王世堅直言，現在載立法院有很多重要任務，包含在財政委員會要對抗龐大金融怪獸，他要為多數民眾討公道，選市長完全不在生涯規畫，加上他的個性上比較適合監督。媒體追問，「如果黨中央希望扮演奇兵背水一戰。」王秒回，「應該不會吧。」

針對前立委高嘉瑜說王世堅是唯一可以對蔣萬安真男人，王笑稱，「高嘉瑜已經抬舉我很多次了。」甚至還在總統蔡英文前面建議，高每提一次，他就當一次一日市長，開玩笑道「已經可以寫在祖譜了。」

媒體詢問立委吳思瑤是否適合代表民進黨參選，王世堅表示，「當然是很厲害戰力」不論內外在都非常好。此外，王也點名高嘉瑜很適合，因為蔣萬安是「男神」，高嘉瑜是「女神」，但現在也不能講支持誰，要看黨中央怎麼提名。

民進黨 王世堅 高嘉瑜

延伸閱讀

2026唯一能打敗蔣萬安是他？ 蔣萬安也認證王世堅真男人

雙北刺客列傳／北市三大案引爆黃珊珊槓蔣萬安 綠議員推王世堅打空戰

影／挨批不懂地上權、BOT 蔣萬安1句「嘻哈風」回應：柯市長可以Chill一點

王世堅反對廢除死刑 籲別慷被害人之慨造成社會動盪

相關新聞

象鼻岩變「水豚君」別忘借顆橘子 拍攝借位牠頭上的趣味照

新北市瑞芳區深澳漁港海岸的象鼻岩，去年底象鼻崩落，美景不再。有人發現斷鼻岩石成了「水豚君」，仍有不少遊客造訪。瑞芳區公所...

北市尖底明溝遺址擴大試掘 金華社宅興建卡關

台北市大安區金華社宅特五基地下方陸續發現清代「尖底明溝」遺址，並挖到2件史前陶片，去年將遺址登錄為歷史建築。由於尖底明溝...

議員籲社宅租金凍漲 新北：租金分級制上路後租金反降

住宅租金指數連續15年創新高，連帶讓各地方政府社會住宅租金都面臨調整壓力。民進黨新北市議員李倩萍今天質詢指出，市府今年開...

拚2026黃珊珊社子島開協調會 蔣萬安：不分顏色盼快開發

社子島區段徵收目前還在內政部送審中，民眾黨立委黃珊珊今邀民進黨立委王世堅等人到社子島舉辦區段徵收進度協調會。台北市長蔣萬...

猴硐貓公所揭牌 外牆互動導覽螢幕成亮點 還有拍照功能

新北市瑞芳區猴硐貓村「猴硐貓公所」今天揭牌，貓公所其實是農業局成立的服務中心及認養小棧，並委由青創團隊在外牆架設智慧公佈...

傳代表民進黨戰2026？ 王世堅：選市長不在生涯規畫中

2026縣市首長提前開跑，民進黨立委王世堅被點名可能代表民進黨參選台北市長，現任市長蔣萬安今受訪也大讚王是「真男人」，王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。