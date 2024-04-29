速限太低 新北新莊壽山路放寬至40公里

新北市新莊區壽山路是桃園市及林口區來往新莊地區聯絡道路，近幾年隨著桃園及林口的人口快速成長，壽山路車流也隨著增加，新北市交通局表示，經會同警察局等相關單位會勘後，即日起放寬速限為40公里/小時，以符合實際駕駛人用路行為，也籲請駕駛人遵守交通規則，確保行車安全。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，壽山路因部分路段坡度彎道較大及路幅較窄等問題，道路全段速限為30公里/小時，另壽山路0k至1k+100段往新莊方向並自2022年5月起實施區間測速後，經統計事故發生率更大幅下降80%。

林昭賢說，但隨著車流量增加，許多駕駛人對於壽山路全段速限30公里/小時多有不同意見，交通局經實測壽山路以時速40公里行駛尚能安全行駛，因此交通局在通盤檢討路段線型、坡度、實際行車速率，並邀集相關單位共同會勘研商後，決議適度提升夀山路的道路速限為40公里/小時，並於沿線急坡及彎道處增設警示設施。

交通局表示，安全是唯一考量，因此除將持續觀察車流運作狀況，適時滾動檢討，也呼籲駕駛人應依現場警示標誌安全行駛，除了於下坡段減速慢行外，亦應與前方車輛保持安全距離，並禁止跨越雙黃線超車，以確保行車安全。