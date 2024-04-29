周杰倫5月攻蛋？大巨蛋辦演唱會 經紀公司一致指出這個問題

天王周杰倫日前在IG貼文，「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋」；媒體曾報導，周杰倫最快5月攻蛋，曾有公司想購買大巨蛋，股東之一包含周杰倫。台北市議長戴錫欽今舉行「台北大巨蛋現在與未來面面觀」公聽會，戴錫欽詢問經紀公司杰威爾代表，「周杰倫是否真有意願購買大巨蛋？」但杰威爾代表未做出正面回應。

商圈業者期盼大巨蛋能早日舉行演唱會帶動商圈觀光，但部分演藝業者說，大巨蛋場租收費、票房抽成太高，對主辦方負擔相當大，加上檔期不定，有業者直言「目前仍會選擇高雄」。

今天公聽會現場有許多演藝經紀公司出席，包含杰威爾、相信、滾石等音樂皆有派員到場，滾石代表也直言，光從目前場租來看，負擔成本就相當高，還有草皮維護、音響設備進駐等額外成本。戴錫欽也問，其他公司是否也覺得場租過高？所有人都一致點頭。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美表示，台北市有60多個商圈，是全台最多商圈縣市，在疫情過後高雄巨蛋舉辦多項活動，帶動產業觀光經濟發展，據她瞭解，只要有演唱會或大型活動訂房率超過8、9成，期許大巨蛋能夠突破限制舉辦更多活動並與商圈合作帶動整體經濟活化。

寬宏藝術董事長林建寰說，若要邀請國外巨星來台辦演唱會，必須很早敲定時間，但現在大巨蛋連一年有幾天能辦演唱會都不確定，加上場租收費高昂，最終還是轉嫁到消費者，站在業者角度還是會選擇到高雄舉辦。

超級圓頂代表吳先生說，收費標準抽成無上限，但大型演唱會成本很高，希望不要有「殺雞取卵」事情，更希望北市府給予藝文產業補助更多支持。

北市觀光發展協會理事長陳怡璇說，觀光產業發展是國與國之間競爭，新加坡傾全國之力邀請巨星泰勒絲赴星國開演唱會，吸引全球千萬人搶票，帶來巨大的效益，大巨蛋未來絕對是第二地標，如何將效益發揮到極致，讓國際看見台灣，「日本的巨蛋一年用400天」，早中晚都可以使用，不管是參觀、訓練、比賽等都不停歇，巨蛋經濟絕對是整個商圈、市府、遠雄要一起努力的。

北市府體育局長王泓翔表示，目前大巨蛋仍以體育賽事為主，非體育賽事部分若法規符合規範，市府立場也是「樂觀其成」，至於場租收費問題，包含運動賽事、非運動賽事均有訂定收費標準，及10%票房抽成，針對非體育賽事抽成無上限，會請遠雄收集各界意見評估。