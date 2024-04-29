影／侯友宜視察新月橋修復狀況 強調安全無虞才重新啟用

花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，新北市長侯友宜上午視察新月橋修復狀況時受訪強調，封閉新月橋帶給民眾諸多不便，不過為維護民眾安全，完成修復後，一定會在安全無虞的狀態下，重新啟用。

侯友宜表示，地震發生當天，新月橋的一條吊索明顯歪曲，經過檢測大致有四條待修復，因此規畫從四月二十二日至六月三日針對五十六條吊索進行全面性的安全檢測，同時請土木技師及學者專家等團隊進行修復。為減少民眾對騎乘自行車行的不便，這段時間，也特別啟動新北大橋、新海橋及浮洲橋等，作為自行車道的替代道路。