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影／侯友宜視察新月橋修復狀況 強調安全無虞才重新啟用

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，新北市長侯友宜（左二）上午視察新月橋修復狀況並聽取簡報。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，新北市長侯友宜（左二）上午視察新月橋修復狀況並聽取簡報。記者侯永全／攝影

花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，新北市長侯友宜上午視察新月橋修復狀況時受訪強調，封閉新月橋帶給民眾諸多不便，不過為維護民眾安全，完成修復後，一定會在安全無虞的狀態下，重新啟用。

侯友宜表示，地震發生當天，新月橋的一條吊索明顯歪曲，經過檢測大致有四條待修復，因此規畫從四月二十二日至六月三日針對五十六條吊索進行全面性的安全檢測，同時請土木技師及學者專家等團隊進行修復。為減少民眾對騎乘自行車行的不便，這段時間，也特別啟動新北大橋、新海橋及浮洲橋等，作為自行車道的替代道路。

侯友宜強調，一定會在六月三日之前將安全的檢測報告，以及修復狀況，向市民做詳細說明。新月橋畢竟與一般的鋼筋水泥橋不同，要更嚴謹的審查其安全性，市府一定會將它修好到安全無虞的狀態下，重新開放啟用。

花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，新北市長侯友宜上午視察新月橋修復狀況時強調，修復完成後，一定會在安全無虞的狀態下，重新啟用。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，新北市長侯友宜上午視察新月橋修復狀況時強調，修復完成後，一定會在安全無虞的狀態下，重新啟用。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，目前由土木技師及學者專家等團隊進行修復，橋下新海人工濕地的水塘邊，吸引不少釣客釣魚。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，目前由土木技師及學者專家等團隊進行修復，橋下新海人工濕地的水塘邊，吸引不少釣客釣魚。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，目前由土木技師及學者專家等團隊進行修復。記者侯永全／攝影
花蓮大地震造成連接新北新莊與板橋的景觀橋「新月橋」吊索鬆脫歪曲，目前由土木技師及學者專家等團隊進行修復。記者侯永全／攝影

侯友宜

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