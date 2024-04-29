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新月橋吊索鬆脫由4根增到8根 短期內難開放通行

中央社／ 新北29日電

新北市長侯友宜今天視察新月橋因0403強震後受損封閉檢測，吊索鬆脫由4根增加到8根有問題，侯友宜認為短期內不應有條件開放通行，要求全面檢測並確認安全後才能開放。

橫跨大漢溪連結板橋和新莊的行人景觀橋新月橋因0403強震後受損封閉檢測，由於4月27日凌晨又發生規模6以上的強震，因此，新月橋何時能開放通行引地方關切，侯友宜今天特地前往視察。

水利局高灘處處長張修銘簡報表示，新月橋主橋段長300公尺，4月3日強震後，目視新月橋有4條吊索鬆脫，明顯有不規則彎曲，當天下午現勘後就決定封閉。

他表示，原定分3階段進行檢修，但經模型數據檢測後，於4月16日確認有8條吊索應力值有異常問題，全橋吊索共56條，若忽略8條吊索下，技師們曾思考是否能有條件開放民眾通行，但經過測試後確認不可行，因此，基於安全因素，決定仍持續封閉。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，期間會邀請土木技師及學者專家組成的團隊進行修復，所以新月橋這段檢測和修復時間，為減少自行車、行人通行的不方便，特別啟動新北大橋、新海橋、浮洲橋的自行車道替代使用。

侯友宜表示，他要求全橋做好整體的安全檢測，預估到6月3日才會完成所有56條吊索檢測，直到整個檢測資料建構完整後才會提出修復計畫，屆時將對外說明。並強調，新月橋一定會修復到安全無虞才會重新啟用。

侯友宜

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