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娛樂產業殷盼大巨蛋演唱會經濟 蔣萬安曝1限制需先處理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席今年度模範清潔職工選拔表揚受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席今年度模範清潔職工選拔表揚受訪。記者林麗玉／攝影

台北市議會議長戴錫欽今天邀集唱片、娛樂公司等舉辦大巨蛋公聽會，對於娛樂產業期待大巨蛋能盡快舉辦演唱會，台北市長蔣萬安今天表示，他一上任，大巨蛋面對很多困難，同時也有很多限制，包括未來要舉辦非運動賽事如演唱會等，當時變更設計有下但書。目前北市府要舉辦非運動賽事等，必須先處理但書問題。

不過蔣也說，台北大巨蛋有其優勢，位於都會核心區，交通也方便，未來會希望藉由這個優勢，持續舉辦大家喜愛的棒球運動賽事，同時也將相關限制處理之後，市民也很期待未來非運動賽事的舉辦。

根據大巨蛋使照註記，未來依台北市大型群聚活動安全管理自治條例，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工篇第127條規定「或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」，北市府認為大巨蛋通過驗證，就能受理申請演唱會。

蔣萬安今天上午出席今年度模範清潔職工選拔表揚受訪，被問及娛樂產業期待大巨蛋能盡快辦演唱會，蔣今天說，其實在台北市他一上任後，克服無數困難，終於在去年底正式完工啟用，也順利舉辦第30屆亞洲棒球錦標賽國際賽事，還有今年迎來日本讀賣巨人90周年賽事，同時還有中華職棒35年來首度的開幕戰在台北大巨蛋室內場館舉辦，還有幾周前舉辦的職籃賽事，深受市民喜愛與期待。

不過提到非運動賽事，蔣說，他一上任面對很多困難，同時也有很多限制，包括未來要舉辦非運動賽事如演唱會等，當時變更設計有下但書。蔣說，大巨蛋要舉辦非運動賽事，要先處理這些問題，不過無論如何，台北大巨蛋有其優勢，位於都會核心區，交通也方便，未來會希望藉由這個優勢，持續舉辦大家喜愛的棒球運動賽事，同時也將相關限制處理之後，市民也很期待未來非運動賽事的舉辦。

至於抽成票價部分，蔣說，北市府必須要先解決目前限制，這個問題處理之後，未來都可以進一步來討論。

大巨蛋 運動

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