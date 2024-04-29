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板殯問題刻不容緩 侯應大刀闊斧改變

聯合報／ 本報記者葉德正

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）遷移或改建卡關多年，市府多年另覓場地設殯葬特區，都因地方反彈作罷，如今折衷方案還沒推，已引發地方強烈反對。號稱「子彈都不怕」的新北市長侯友宜解決數十年沉痾的五股垃圾山、塭仔圳，板殯問題已刻不容緩，是該再一次展現魄力的時候，未來無論是否更進一步，都將留下不容抹滅的歷史定位。

板殯已有超過40年的歷史，現況面臨環境老舊、禮廳不足，每逢旺季時，冰櫃不足，噪音、交通壅塞問題更是地方的痛，加上周邊的違規私人禮廳問題，都快讓附近的居民炸鍋。

當年市府有意在三峽、五股推動殯葬特區，因地方群起抗爭，最後不了了之，板殯壅塞問題遲遲未解，在一殯拆除後，情況勢必雪上加霜，板殯問題已經不是發給周邊鄰里回饋金能夠解決。

殯儀館、納骨塔不可否認是鄰避設施，民眾避之唯恐不及，但人終究面臨死亡課題，就算不為自己打算，也該為長輩與子女想，就像垃圾焚化爐、掩埋場，是城市發展必要設施，民眾卻多是以鄰為壑，自掃門前雪，莫管他家瓦上霜的心態，整個城市一起承受苦果。

後侯友宜時代「只求定位不求職位」是侯的信念，侯友宜曾在議會表明很多棘手問題「已經連任的我若不做，下一任主政者可能有連任考量更難做」，沒了選舉考量，侯市府更應該放手大膽去做，大刀闊斧改變，才能讓新北成為一流大城市，與國際接軌，否則再多願景，也只是空談。

侯友宜 殯儀館

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