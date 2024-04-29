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溪北轉運站BOT 地方憂交通黑暗期

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供
新北溪北轉運站預計2030年完工啟用，此為模擬圖。圖／新北市交通局提供

新北新莊溪北轉運站去年BOT可行性評估通過，最快明年初招標。今年4月初公聽會上，議員認為轉運站量體小僅2層樓，質疑以興建轉運站之名，行開發商場之實；其他議員也憂心，溪北轉運站、環狀線都在施工，新北大道、思源路、五工路恐陷交通黑暗期。交通局說，BOT開發需商場等財務支持，交通部分會嚴格把關，也將檢討交維計畫及營運進離場動線。

溪北客運轉運站規畫設在捷運機場線、環狀線新北產業園區旁，基地面積約1.5公頃，預計興建2棟10層樓建物，規畫42條中長途國道客運路線、18條市區公車路線及400格汽車位、1000格機車位，並發展為複合型轉運站，引進商旅、連鎖量販店，預計每日有7100人次進出。

公聽會上，議員陳明義質疑轉運站規畫錯誤，從溪北轉運站出來的客運，北上、南下都要塞到五股才能上高速公路，且現況新北產業園區、知識產業園區已經很塞，轉運站將使車流引導到市區道路，交通恐癱瘓，與其蓋轉運站、蓋飯店商場，不如興建停車場紓解人口稠密區停車需求。

議員鍾宏仁說，他支持興建轉運站，但BOT開發量體不能太強；議員蔡健棠也說，轉運站規模不足，且動線設計的大客車轉彎空間不足。

議員林秉宥認為，環狀線北環段CF680A去年底開工，時程與溪北轉運站預定開工時程相近，未來新北大道、五工路一定更塞，交維計畫應更明確；里民反映活動空間、停車場位不足，應評估回饋給附近里民。

交通局綜規科長吳政諺說，新北現有板橋國道客運轉運站、林口轉運站、三鶯轉運站，三重、蘆洲、新莊等溪北地區人口增加，三重轉運站停等空間不足，評估在新莊設溪北轉運站，採BOT方式開發。

地方憂心轉運站導致交通壅塞、施工黑暗期，吳政諺說，基地有1.5公頃，施工車輛不會使用新北大道、五工路口，營運時也不會在這兩處進出，將引導客運從福慧路接新北大道；正在檢討的楓江都市計畫，交通局預計將新五路從4線道拓寬成6線道，並設置公車、客運專用道。

國道客運 新北 議員

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