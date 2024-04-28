不是巴洛克建築！ 新北百年活古蹟「粗坑發電廠」被誤解

新北市新店區的百年活古蹟「粗坑發電廠」，吸引了許多文史愛好者前來朝聖，早在西元2001年就獲選為「臺灣十大土木史蹟」。這麼重要的活古蹟，建築風格居然一直被誤會。

粗坑發電廠興建於日治時期的明治40年（西元1907年），兩年之後完工，不只是臺灣的第二座水力發電廠，是歷史超過百年的古蹟，而且至今還在繼續運作，這也是為什麼被稱為活古蹟。

粗坑發電廠座落在新店郊區的青山之中，造型精美、古色古香，非常搶眼。不過，粗坑發電廠有兩件事一直遭到誤會，以訛傳訛已經多年，連政府資訊都出現錯誤。這兩件事，一件是名稱，另一件是建築風格。

首先是名稱常引起討論，到底是粗坑還是小粗坑？兩個答案都正確，這涉及了歷史的變遷。

總督府當時興建的是小粗坑水力發電所，名稱來自於地名，發電所的地點位於台北州文山郡新店莊直潭字小粗坑。西元1975年小粗坑發電廠改為無人電廠，並改名為「桂山發電廠粗坑分廠」，這時當地的里名是粗坑里。

由此可知，當地原名小粗坑，後來設有粗坑里，所以稱之為小粗坑或粗坑都可以。

其實很多地方都有粗坑的地名，光是在新店就另外還有小粗坑以及大粗坑的地名，外人很容易混淆。小粗坑是指現在的安祥路一帶；大粗坑則是指安泰路一帶。

針對粗坑發電廠的建築風格，經濟部水利署網站提到：「粗坑有著具百年歷史、外觀為巴洛克建築風格的粗坑發電廠，還有融合自然生態、串起新店與烏來的屈尺古道，適合走訪踏青。」

新北市永續環境教育中心的網頁也認為：「小粗坑發電廠」是臺灣第二座水力發電廠，目前是臺灣現存最古老的發電廠，已有百年歷史，巴洛克建築風格。

新北市新店區公所的網頁，則是這樣介紹：「巴洛克建築的小粗坑發電廠，幽幽靜靜的佇立在山間水湄一角。」

前述許多資訊都說，粗坑發電廠是巴洛克建築風格。可惜，這是很明顯的錯誤。

中華傳播管理學會的新店文史研究發現，巴洛克建築風格盛行於16至17世紀的歐洲，日治時期臺灣最常見的建築風格，應該是當時歐洲流行的西洋歷史式樣，也就是模仿並且組合包括巴洛克在內的各種不同風格。成功大學建築系名譽教授傅朝卿甚至認為，臺灣完全沒有巴洛克風格的建築，最多只有仿巴洛克風格。

巴洛克風格的特點是華麗、誇張、甚至金光閃閃，代表建築是法國的凡爾賽宮。從這個角度來看，很清楚可以知道粗坑發電廠絕對不是巴洛克風格。

粗坑發電廠的管理者台電公司比較謹慎，在《台電月刊》只提到粗坑發電廠是「仿巴洛克風格建築」。不過嚴格說起來，粗坑發電廠就算有仿巴洛克，仿的程度也非常有限。

順帶一提，粗坑發電廠的山牆上仍有日治時期「台灣電力株式會社」的標誌，在「台」字外圍加上電紋。如果沒有電紋，就是總督府的台字標誌了。

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