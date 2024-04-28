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寵物飼料引爭議 議員促修法保障
國內爆出特定品牌貓飼料疑似導致貓咪低血鉀，新北市議員戴瑋姍指出，其中一家業者登記在新北市，一家實際營業位置在新北市，要求市府應積極查處，並研議修訂新北市動物保護自治條例，納入寵物食品的管理稽查。新北市動保處表示，若納入自治條例，恐牴觸母法，就無效力，盼中央統一修法規範。
古姓飼主說，家中有養2隻貓咪，幸好不是吃這次有爭議的飼料，但也會擔憂常買的飼料或是他牌飼料有問題，購買時都要特別注意有無通過檢驗。
戴瑋姍說，一般食品業者發生食物中毒案件時，衛生局可以要求先將食品下架。但寵物食品卻無法預防性下架，仍可能有不知情的民眾持續給寵物餵食。新北市訂有動保自治條例，長達20餘條的條文卻毫無任何對寵物食品的規範。她要求研議修訂該條例，納入寵物食安保障，並在本會期送進議會。
動保處回應，依據動保法針對寵物食品業者管理部分，明定由中央主管機關訂定，若納入自治條例，恐有抵觸母法規定，寵物食品規範仍要回歸動保法修法。
動保處表示，A公司設立於台北市，在新北有辦公室，B公司設立於新北市，經約談2家業者後發現，2家飼料製造皆委由南部同一間代工廠，動保處已要求業者自主預防性下架商品，並抽驗所有產品。
動保處表示，去年主動稽查25家寵物食品賣場，完成263件產品抽驗，開罰9家業者；今年截至4月針對乾飼料、罐頭、零食、保健品、包裝文字、有效期限、食品工廠、分裝食品等稽查，共40件，都符合規定。
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