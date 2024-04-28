整治潭底溝 市民期待鐵腕重現

新北市長侯友宜剛上任時整頓169.23公頃五股垃圾山，成功將髒臭30年的「垃圾山」變身成「夏綠地」，如今一條僅約3公里長的潭底溝卻成長年毒瘤，讓地方居民苦不堪言，侯市府必須拿出當年魄力，除了徹底整治，還要嚴懲業者，才能讓不肖業者不再僥倖。

潭底溝不只讓民眾路過都需要閉氣快步通過，附近更設有學校，校方人員雖說「已習以為常」，但這句話卻也道出在地人心酸，明明都是新北市民，當地居民卻要長期忍受惡臭，還要與之「和平共處」，更是呼應議員的質疑「為何如此對待市民？」

流域內中小型違章工廠林立，查緝排放廢水本就不易，但連農業局管轄的新北肉品市場都敢違規，誰能相信市府有上緊發條？且市府前年原預計申請前瞻預算，投入上億元整治，與中央來來回回拉鋸，直至今年才招標，整治決心到底在哪裡？

回憶侯友宜剛上任，帶隊視察五股垃圾山當時的違法情況，面對業者拉下鐵門避而不見，侯以鐵腕的決心和行動，最終用一年半將曾經幾十年的三不管地帶整頓好，至今仍是侯市府的重大政績之一。

相較五股垃圾山，潭底溝成了侯市府在新北最諷刺的風景，溝水一年四季「五顏六色」、居民臭到要戴口罩，即使抽水站改建的相關工程，預計2026年可完工，但僅僅是處理生活汙水，為何要拖那麼久？

市民期待侯友宜拿出當年的鐵腕精神，整頓潭底溝流域的工廠、業者，才能一勞永逸。