聽新聞
test
0:00 / 0:00

整治潭底溝 市民期待鐵腕重現

聯合報／ 本報記者張曼蘋

新北市長侯友宜剛上任時整頓169.23公頃五股垃圾山，成功將髒臭30年的「垃圾山」變身成「夏綠地」，如今一條僅約3公里長的潭底溝卻成長年毒瘤，讓地方居民苦不堪言，侯市府必須拿出當年魄力，除了徹底整治，還要嚴懲業者，才能讓不肖業者不再僥倖。

潭底溝不只讓民眾路過都需要閉氣快步通過，附近更設有學校，校方人員雖說「已習以為常」，但這句話卻也道出在地人心酸，明明都是新北市民，當地居民卻要長期忍受惡臭，還要與之「和平共處」，更是呼應議員的質疑「為何如此對待市民？」

流域內中小型違章工廠林立，查緝排放廢水本就不易，但連農業局管轄的新北肉品市場都敢違規，誰能相信市府有上緊發條？且市府前年原預計申請前瞻預算，投入上億元整治，與中央來來回回拉鋸，直至今年才招標，整治決心到底在哪裡？

回憶侯友宜剛上任，帶隊視察五股垃圾山當時的違法情況，面對業者拉下鐵門避而不見，侯以鐵腕的決心和行動，最終用一年半將曾經幾十年的三不管地帶整頓好，至今仍是侯市府的重大政績之一。

相較五股垃圾山，潭底溝成了侯市府在新北最諷刺的風景，溝水一年四季「五顏六色」、居民臭到要戴口罩，即使抽水站改建的相關工程，預計2026年可完工，但僅僅是處理生活汙水，為何要拖那麼久？

市民期待侯友宜拿出當年的鐵腕精神，整頓潭底溝流域的工廠、業者，才能一勞永逸。

侯友宜 口罩

延伸閱讀

網紅直播訕笑「資源班」 侯友宜：對歧視行為無法容忍

新北辦防汛演習 侯友宜：提升緊急應變措施能力

藍推核電延役 吳思瑤：先解決侯友宜卡核廢料存放的矛盾

影射鄭文燦是雞蛋門神 侯友宜、金溥聰獲不起訴

相關新聞

兒童事故14年新高 北市設專業導護

台北去年12歲以下兒童因交通事故受傷有500例，為14年來最高。議員指出，校方長期讓教師、家長擔任導護人員，缺乏交通專業...

U-Sport審核久惹怨 體育局：加速派發

北市體育局推出升級版U-Sport計畫，限量4萬份運動抵用金一周即申請額滿，但不少民怨App註冊完卻遲遲未驗證、審核時間...

八德監理所位精華區 挨批不搬

交通部台北市區監理所位於八德路核心精華區，承租北市土地使用，服務逾50年，北市議會2次附帶決議，要求市府收回土地、請中央...

新北潭底溝臭烘烘「1年染4色」

流經新北市新莊及樹林區的潭底溝長年惡臭未解，連農業局管轄的新北肉品市場也不定時排殺豬血水等廢水，周邊國小因此不敢開窗，學...

整治潭底溝 市民期待鐵腕重現

新北市長侯友宜剛上任時整頓169.23公頃五股垃圾山，成功將髒臭30年的「垃圾山」變身成「夏綠地」，如今一條僅約3公里長...

寵物飼料引爭議 議員促修法保障

國內爆出特定品牌貓飼料疑似導致貓咪低血鉀，新北市議員戴瑋姍指出，其中一家業者登記在新北市，一家實際營業位置在新北市，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。