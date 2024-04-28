新北潭底溝臭烘烘「1年染4色」

流經新北市新莊及樹林區的潭底溝長年惡臭未解，連農業局管轄的新北肉品市場也不定時排殺豬血水等廢水，周邊國小因此不敢開窗，學童上下學都得忍受臭味，議員批「溝水一年出現4種顏色」，局處卻對肉品市場汙染行徑視而不見。環保局表示，新北肉品市場是重點稽查對象，已處232萬元罰鍰，不僅派人加強稽查，也設監視器監控。

新北市潭底溝惡臭問題未解，今年1月跟3月就發生電機公司油漆廢水、新北肉品市場超量排放血水等汙染問題。圖／議員蔡健棠提供 「為何不下令肉品市場停工？」市議員蔡健棠表示，潭底溝4季都受汙染，一般工廠若持續沒處理汙水，就會被要求停工，但肉品市場屠宰場部分卻一直未解，一到夏天就臭得不得了，但各局處都視而不見，還有人說業者若停工，雙北市民就吃不到豬肉。

在地居民抱怨，除運動時會聞到惡臭，要戴口罩外，光華國小就在潭底溝旁邊，孩子上下學都需忍受水溝惡臭，「大家都不敢開窗戶」，就怕臭味整天停留在鼻腔內。

也有居民說，只要路過潭底溝前，就會先開始憋氣快步通過，希望市府盡快解決。光華國小校方無奈地說，「已臭到習以為常」。

環保局表示，目前主流塔寮坑溪及潭底溝已納入河川流域治理平台，和各局處合作從源頭汙染管制，去年至今已稽查78次，累罰2600多萬元。肉品市場不定時排放超標廢水，已是重點稽查對象，去年至今已對市場開5張罰單，共232萬元，強力督促改善廢水處理設備效能不足，並與農業局要求業者，如未能提高處理效能就該降低屠宰量，潭底溝已列水汙染打擊熱區。

農業局表示，已要求肉品市場每日回傳排放情形，透過即時監控及人員巡查；正規畫截流停車場區域用水，不進入汙水處理系統，同時規畫增建沉澱池。

新北市肉品市場表示，過往被開罰是因殺豬廢水沒處理好，屠宰場時間不像工廠可24小時分散廢水，都是3至5小時間瞬間排放大量廢水，雖然每年都有更新設備，但汙水處理廠已使用28年，目前有考慮改善措施。

水利局將透過抽水站改建等工程，優化抽水效能，並施作子溝讓水流速加快，減少味道滯留。水利局表示，目前潭底溝抽水站工程已上網招標，預計5月21日開標，工期為785天，預計2026年完工。