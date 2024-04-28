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八德監理所位精華區 挨批不搬

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

交通部北市區監理所位於八德路核心精華區，承租北市土地使用，服務逾50年，北市議會2次附帶決議，要求市府收回土地、請中央遷移，但議員批北市、中央都不理，如今仍續租。交通局長謝銘鴻表示，目前已改為1年1簽，會立即函文交通部告知市府有自己的開發計畫，維護市府和市民權益，據理力爭。

市議員秦慧珠指出，107年議會附帶決議請市府要中央遷移，2年後不再續約，但到109年，北市府不理，中央也不理，議會111年又下附帶決議，請市府要中央遷移，否則112年不再續租，「但是北市府今年還是續租，中央還持續『賴皮』。」

「中央遷建一再跳票。」議員耿葳指出，據她了解未來監理所中央可能會遷建到文山區羅斯福路6段，但該預定地點周邊全是住宅區，未來的交通衝擊難免，交通局也必須概括承受處理交通問題，應該立即與公路總局協調，盡速跟地方召開說明會，讓里民們知道這個訊息。

交通局指出，交通部本來是說116年會搬遷，後因工程經費不足未搬，從議會附帶決議後已改1年1約，但期間若市府有開發計畫，準備要動工，經告知中央要使用，就可以不再續租，契約中有規定；不過當時監理所也表示，遷建地點還沒選好，在原地也是繼續服務台北市民眾，如果遷走了對民眾也很不方便，這是服務大台北地區的民眾。

北市停管處表示，每年向台北市區監理所收租，按公告地價，一年收租金約1千多萬。

交通部 北市 議員

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