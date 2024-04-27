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邀排球隊看「排球少年」電影 蘇巧慧勉勵學生永不放棄

中央社／ 新北27日電
電影「排球少年!!垃圾場的決戰」熱映中，民進黨籍立委蘇巧慧今天與羚邦集團，包場邀新北市文林國小、鶯歌國中、鶯歌工商排球隊師生觀影，期勉學生永不放棄。民進黨立委蘇巧慧（中）。圖／本報資料照片
電影「排球少年!!垃圾場的決戰」熱映中，民進黨籍立委蘇巧慧今天與羚邦集團，包場邀新北市文林國小、鶯歌國中、鶯歌工商排球隊師生觀影，期勉學生永不放棄。民進黨立委蘇巧慧（中）。圖／本報資料照片

改編熱門漫畫的電影「排球少年!!垃圾場的決戰」熱映中，民進黨籍立委蘇巧慧今天與羚邦集團，包場邀新北市文林國小、鶯歌國中、鶯歌工商排球隊師生觀影，期勉學生永不放棄。

蘇巧慧辦公室發布新聞稿表示，蘇巧慧有一次到樹林區文林國小視察活動中心球場地坪整建工程時，為了鼓勵最近在多項賽事獲得好成績的六年級排球隊，便和球隊許下承諾，要帶大家去看「排球少年」。

蘇巧慧表示，許下承諾就要兌現，這次不只邀請文林國小排球隊，也邀請鶯歌區的鶯歌國中、鶯歌工商排球隊師生、家長共160位，一起進戲院看電影同歡，鼓勵學生未來在球場或人生道路上永不放棄，秉持電影中烏野高校排球隊精神，「不准低頭，因為排球永遠是向上看的運動。」

蘇巧慧表示，她重視學校球隊發展，也協助改善校園的運動環境，包括整建操場跑道、運動場週遭排水設施、翻新球場、興建天幕球場，希望學生有舒適運動環境。

蘇巧慧說，她協助打造樹林區唯一一座校園網球場，8年來為38校改善188項校園軟硬體設施，爭取超過新台幣7億8600萬元經費，讓球隊有更好的訓練環境。

電影包場活動聯合民進黨籍新北市議員廖宜琨、卓冠廷、無黨籍新北市議員蘇泓欽、中國國民黨籍新北市議員呂家愷共同舉辦。

排球 新北 蘇巧慧 運動

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