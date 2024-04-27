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北市首創「離線權」！勞工下班後免回工作訊息 蔣萬安：從北市府開始

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席嘻研Cypher大賞活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席嘻研Cypher大賞活動受訪。記者楊正海／攝影

北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，當中提及雇主應尊重勞工的「離線權」，讓勞工在下班後可拒絕回覆工作訊息。台北市長蔣萬安下午受訪指出，希望把離線權的概念能夠進行宣導，目前是先從台北市政府適用勞基法的員工開始。

蔣萬安說，離線權概念最主要是在疫情後，各界都已經注意在家上班變成一個趨勢，市府先透過行政指導的方式來進行，主要讓下班之後工作，勞資之間都能夠彼此有共識，慢慢了解怎麼樣來進行，對勞工的權益最好。

勞動局長高寶華表示，由於離線權目前沒有母法，所以暫時沒有相關罰則，但可透過勞基法針對加班做開罰；他提醒，勞工要提出證明說自己有看，比如回訊息的截圖，就可以當作證據，若看了沒有回訊息，這樣無法證明自己有看到工作訊息。

勞動局長高寶華說，「離線權」這部分是台北市全國首創，勞動局相當重視，應該要告訴勞工，5點以後就不要再傳，傳了就是加班，不能說「我沒有叫你看」，但勞工就是會看，雖然說是明天再做，但勞工是會開始思考這件事明天怎麼處理，這個計畫要怎麼寫，所以這些也算，因此市府針對離線權有指導原則。

加班 北市 蔣萬安 過勞

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