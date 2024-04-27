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公路婚紗必拍！中湖戰備道辦路面、附屬設施改善維護工程

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

北市政府工務局大地工程處於冷水坑主線產業道路（中湖戰備道）辦理路面及附屬設施改善維護工程，除了持續響應環保及循環經濟，更提供民眾良好行車環境。

中湖戰備道為士林通往竹子湖路線之一，擁有眺望高處視角，可將周圍自然景色盡收眼底，為單車族挑戰騎行熱門路線，也是拍攝婚紗的熱門景點。考量中湖戰備道為遊客行經熱門路線，路基遂以冷拌再生瀝青改善，特性為無須高溫拌合，完成路基改善後30分鐘內強度將大幅提升，達到符合開放車輛通行使用的標準；路面則使用環保署認證的橡膠輪胎處理場製成的橡膠粉，摻入瀝青原油後與熱料拌合而成之橡膠瀝青鋪設，利用橡膠材料本身具抗震動、抗磨的特性，延長道路鋪面的使用壽命。

聚傳媒

北市 婚紗 瀝青 高溫

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