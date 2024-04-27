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土城飄下「5月雪」 新北桐花祭今登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示桐花季已辦了27年，桐花在新北處處可見，歡迎民眾前來欣賞桐花之美。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示桐花季已辦了27年，桐花在新北處處可見，歡迎民眾前來欣賞桐花之美。記者李定宇／攝影

新北油桐花目前已盛開在土城一帶，由於5月為花期盛開季，白色花瓣遍佈山頭因此有5月雪美稱，2024新北市客家桐花祭今日於土城五路財神廟往承天禪寺路段登場，市長侯友宜表示桐花季已辦了27年，桐花在新北處處可見，歡迎民眾前來欣賞桐花之美。

今年桐花季以「桐樹下食∞茶當鬧熱」為主軸，在桐花樹下品味客家美食、喝茶，開幕儀式由土城在地客屬社團帶來獨特的樹葉吹奏、二胡及客家歌謠演唱揭開序幕，富有土城在地特色的桐花市集包括客家傳統美食艾粄、酸柑茶、菜包、粢粑等，多樣化伴手禮及小農產品，都能滿足消費者購物樂趣。

活動也規劃土城、三芝、鶯歌、瑞芳、深坑、石碇及新店等7條61梯次賞桐小旅行路線，包括桐花記憶之旅、山海有約之旅、食農之旅、豆腐文化之旅、探尋古蹟之旅等都擁有桐花美景。

新北市客家局於「新北賞桐官網」提供賞桐資訊供查詢，體驗在地人文、自然風景，樂活漫步新北山林。除賞桐外還能品茶吃美食。

新北賞桐官網：http://ntpchakka-tung-blossom.com/

2024新北市客家桐花祭今日於土城五路財神廟往承天禪寺路段登場。記者李定宇／攝影
2024新北市客家桐花祭今日於土城五路財神廟往承天禪寺路段登場。記者李定宇／攝影

客家美食 桐花祭

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