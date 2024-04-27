龍年主燈引糾紛 新北區長槓里長「我已經到臨界點」

新北市龍年主燈今年展出後移至北大特區萬坪公園續展，近來大雨當地里長擔心主燈電箱造成民眾傷害，要求樹林區公所改善未果後向民政局長陳情，樹林區長因此不滿在里長群組直言「我已經到臨界點…若我不好跟市長講把我換掉」，里長李培鈺更批評區長刻意不讓南園里裝設監視器有針對性，區長則表示自己要看整個樹林建設，而非單一里內事務。

新北市元宵燈會的龍年主燈今年展期結束後移至北大特區萬坪公園續展，夜間燈光五光十色吸引許多民眾駐足拍照，近日因接連大雨，當地南園里長李培鈺希望樹林區公所改善主燈變電箱位置，避免民眾因近距離欣賞導致觸電，但公所認為無需改善後，里長再向民政局長林耀長陳情，疑因此導致樹林區長洪崇鏈心生不滿。

樹林區長先傳訊息給里長表示「麻煩你們不要太多意見、那個都是有契約保險的」，隨後區長又在里長群組表示「現在區長是我，不要什麼事都跟前區長（林耀長）講，我已經到臨界點…如果覺得我不好，幫我跟市長講，把我換掉。」

里長不滿表示，改變電箱位置是為了民眾安全，區長講的契約保險都是意外事發後的賠償，里長的責任是保護民眾，認為區長不該以保險之名忽略民眾安危。記者今現場勘查，電箱已從地面高度調整到高度約兩米五樹幹上置放。

里長說，3月初市長行動治理針對樹林兒三公園裝設監視器一案，因市長侯友宜在場，公所信誓旦旦承諾協調後安裝，但日前里幹事聯繫會報又說公帑有限不予裝設，批評區長相當情緒化且有針對性，質疑區長將市長的行動治理變成秀場，未來南園里的建議事項都會被區長擋下。

對此，樹林區長洪崇鏈表示，經評估後兒三公園周邊已經有監視器，樹林共有42個里，若每個公園裡面都要裝監視器至少要花300萬元還不含維護費用。若里長能自籌經費裝設可行，但區長角色是要看整個樹林發展、有無必要裝設，並非里長只看里內事務而已。