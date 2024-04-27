搶攻港澳客 北市簽雙城觀光備忘錄

2023年來台旅客總計648萬人次，其中港澳旅客人次高達119.5萬，名列第一，超越韓國及日本，為台北市重要推廣的目標市場之一。台北市觀傳局長王秋冬率旅遊相關業者赴港澳推廣遊程，並見證台北雙層餐車與香港水晶巴士首度簽署合作備忘錄，將互推優惠，北市也會規畫港澳旅客周末短期親子遊程，滿足旅客需求。

這次與觀傳局一同赴港澳的業者包含旅行業、雙層觀光巴士、旅宿業等，同時見證台北市雙層餐車代表徐浩源與香港水晶巴士主席洪家恆，簽署雙城觀光餐車合作備忘錄，也走訪旅遊線上平台Klook香港總公司。

Klook香港總公司經理劉穎賢表示，Klook架設了完整的台北觀光線上產品銷售平台，舉凡交通票券、旅宿訂房、景點遊程、美食、伴手禮等，都有完善的規畫，與台北市業者在香港面對面的溝通，對共同推廣台北城市觀光將大有助益。

王秋冬說，香港水晶巴士的餐點為香港米芝蓮餐飲，台北市雙層餐車則與台北五星級飯店合作，都各具性價比及美食特色，香港麗晶酒店也表達港台旅宿業長久以來友好關係，期待合作能夠增加雙邊遊客互訪人次。