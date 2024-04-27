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淡海新市鎮設國中？教局評估
新北市淡水區人口增加中，目前19萬5869人，市議員陳偉杰昨在議會質詢時表示，淡海新市鎮許多家長反映，家中小孩已就讀國小中高年級，地方卻沒有設立國中計畫，認為可將淡水國中遷校，讓學生在地就學。教育局表示，將再評估在地多方意見。
目前淡水區有淡水國中及正德國中。陳偉杰表示，許多家長反映，淡水新市鎮在地還沒看見相關學校規畫，已有家長要想方設法，將小孩送去台北市就讀。
陳偉杰提到，當地人口增加是趨勢，雖然市府曾說不會忽視當地設立國中的需求，但他提出遷校想法已有一段時間，由於淡水2所國中員額皆未滿額，導致在淡海新市鎮建立新校的困難度非常高，希望市府改以遷校方向來規畫。
陳偉杰表示，將淡水國中遷至新市鎮，不僅可將原校的幼兒園保留，甚至也能增設公托，遷校後的淡水國中也可煥然一新。
教育局表示，淡水新市鎮未來是否設立國中或遷校，已委託專業單位評估，目前淡水區教育資源足夠，考量淡海新市鎮未來有就學趨勢，後續將再進一步凝聚在地里民、家長及學校等意見共識，以達到教育資源配置適宜性。
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