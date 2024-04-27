新北228校震後災損 修繕需4.2億

花蓮地震造成許多學校災損，新北教育局統計228所學校牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞等，需災損修繕經費預計4.2億多元，先由市府挹注，也爭取中央補助，盼趕在新學期前完成。基隆部分嚴重災損共20校，改善經費需近1700萬。

新北教育局說明，地震後第一時間共249所學校通報災損，緊急修復後，仍有228所學校需災損經費補助，申請整建作業，多數為牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞、燈具及玻璃掉落或磁磚、水泥塊剝落等，經檢視校舍結構無安全疑慮。

教育局舉例，板橋高中體育館天花板因地震損毀掉落，已同意補助學校搶修經費，該校體育館天花板已於本月20日改善完成；後埔國小樓梯間花格磚、玻璃磚及部分磁磚鬆動，學校已依緊急搶修採購程序辦理，預計月底前完成改善。

土城國小校舍樓梯間水泥剝落，及活動中心輕鋼架損害，當日結構技師到校勘檢，學校主建物各教室查察後，無安全疑慮，日前已完成活動中心天花板修復。教育局已完成現勘複查並提供補助修復。

土城國小校長謝芳儒表示，地震當天就將水泥塊等全數清除，也在假日拉好封鎖線，確保安全才讓學生進入校園，同時告知家長，施工會有粉塵、噪音問題，會等學生放假時處理。

教育局表示，目前各校已展開規畫設計工作，教育局將督導各校全力於新學期前完成修復工作。修復經費由市府經費優先挹注，也同步爭取中央經費，中央未核定部分會由市府完成，務求在最短時程內修復校舍建物。

市議員邱烽堯表示，市長侯友宜施政報告時提到，部分校舍因地震受損較嚴重，除學校外也要注意幼兒園狀況，針對有安全疑慮的部分要趕快做好。市議員林銘仁表示，教育局經費是用教育基金，可彈性運用，希望教育局趕快支應經費，讓校內師生安全使用是優先目標。

基隆市國中小共38校回報災情，情況輕微有輕鋼架掉落、磁磚剝落、水管破裂等18校；嚴重的有地面、牆面、梁柱裂縫、地磚隆起等共20校。市府表示，經專業技師到校檢查都無安全之虞，將盡速修繕。