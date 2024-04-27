北市提醒雇主尊重員工離線權 勞基法可罰加班

中央社／ 台北26日電

北市去年首創居家工作勞動條件保障指導原則，保障勞工「離線權」。勞動局長高寶華今天提醒雖然暫無母法可罰，但仍可用勞基法針對加班開罰。

去年2月，居家工作型態因工作時間難定義、無法申請加班等，衍生許多勞資爭議。台北市首創居家工作勞動條件保障指導原則，要求企業建立工時回報機制、尊重離線權益等。

勞動局今天舉行「勞動文化．活動賞」勞動節慶祝活動，高寶華接受媒體聯訪時被問及離線權相關議題。

高寶華提醒，雖然目前沒有母法可開罰，但若雇主在勞工下班後還傳工作訊息，即便註明不用今天處理、等上班再說，但對勞工而言已經在思考公事，那就算加班，這部分有勞基法規範，只要勞工舉證，例如回訊息的截圖等。

勞動局勞動基準科長洪三凱指出，若員工已讀不回表示「沒有想要服勞務」，勞動部過去曾函釋，員工下班後收到主管的訊息、執行事務還回傳，等於是下班後服勞務，起訖時間就是加班時間。

洪三凱說，出勤紀錄不一定是打卡，任何1個電磁紀錄都可以是出勤紀錄，雇主若沒給這部分的加班費，就違反勞基法；加班時間若沒有特別約定，就以分鐘計費。

高寶華並說，4月已上線「工作規則居家工作專章（範本）」，供公司企業參照制定工作規範，並舉例歐盟等國覺得離線權很基本，所以未透過政府大力宣傳。

加班費 北市

延伸閱讀

北市試辦左轉牌面 蔣萬安：再辦3個月觀察成效

北市雙層餐車與香港水晶巴士合作 盼吸雙邊旅客

8點檔女星吃皮蛋乾麵「回家狂拉肚子」 北市衛局今稽查抓6缺失

食安事件頻傳、稽查員離職增 北市擬提高稽查獎金

相關新聞

搶攻港澳客 北市簽雙城觀光備忘錄

2023年來台旅客總計648萬人次，其中港澳旅客人次高達119.5萬，名列第一，超越韓國及日本，為台北市重要推廣的目標市...

新北228校震後災損 修繕需4.2億

花蓮地震造成許多學校災損，新北教育局統計228所學校牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞等，需災損修繕經費預計4.2億多元，先由市府...

新北消防補助 鎖定納管工廠

近日新北工廠火災頻傳，經發局與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，推出納管工廠消防改善補助計畫，供業者申請相關補助經費。經...

淡海新市鎮設國中？教局評估

新北市淡水區人口增加中，目前19萬5869人，市議員陳偉杰昨在議會質詢時表示，淡海新市鎮許多家長反映，家中小孩已就讀國小...

食安連爆 北市稽查員爆出走潮

台灣食安事件連環爆，北市衛生局稽查科員額64人，得處理每年平均近8.7萬件食安稽查，工作量繁重，近5年平均離職率28%，...

瑞芳龍川里共餐好熱鬧 觀天下有線捐贈加菜金

到了中午的時間，美味的料理擺上桌，這是每週五瑞芳區龍川里辦理的老人共餐，里內共餐經營已經滿一週年了，每次共餐都會有6、70位長者來參加，十分熱鬧，在地經營的觀天下有線電視今(26)日也特地來一起同歡，還致贈加菜金，希望龍川里的老人共餐能夠一直持續下去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。