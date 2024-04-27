北市提醒雇主尊重員工離線權 勞基法可罰加班

台北市去年首創居家工作勞動條件保障指導原則，保障勞工「離線權」。勞動局長高寶華今天提醒雖然暫無母法可罰，但仍可用勞基法針對加班開罰。

去年2月，居家工作型態因工作時間難定義、無法申請加班等，衍生許多勞資爭議。台北市首創居家工作勞動條件保障指導原則，要求企業建立工時回報機制、尊重離線權益等。

勞動局今天舉行「勞動文化．活動賞」勞動節慶祝活動，高寶華接受媒體聯訪時被問及離線權相關議題。

高寶華提醒，雖然目前沒有母法可開罰，但若雇主在勞工下班後還傳工作訊息，即便註明不用今天處理、等上班再說，但對勞工而言已經在思考公事，那就算加班，這部分有勞基法規範，只要勞工舉證，例如回訊息的截圖等。

勞動局勞動基準科長洪三凱指出，若員工已讀不回表示「沒有想要服勞務」，勞動部過去曾函釋，員工下班後收到主管的訊息、執行事務還回傳，等於是下班後服勞務，起訖時間就是加班時間。

洪三凱說，出勤紀錄不一定是打卡，任何1個電磁紀錄都可以是出勤紀錄，雇主若沒給這部分的加班費，就違反勞基法；加班時間若沒有特別約定，就以分鐘計費。

高寶華並說，4月已上線「工作規則居家工作專章（範本）」，供公司企業參照制定工作規範，並舉例歐盟等國覺得離線權很基本，所以未透過政府大力宣傳。