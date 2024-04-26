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議員批增設長照床政策成效差 北市府：持續溝通

中央社／ 台北26日電

台北市議員許家蓓指出，市長蔣萬安推動增床等長照3箭政策，但至民國115年才達到增設500長照床，且補助私人機構設長照床件數仍掛零，成效不彰。衛生局表示持續與業者溝通。

台北市議會下午召開定期大會警政衛生部門質詢，衛生局等單位列席備詢。民進黨籍北市議員許家蓓質詢，蔣萬安選前宣示推動長照3箭政策，其中2箭屬於衛生局業務，但至今已跳票。

許家蓓表示，衛生局去年發新聞資料提及，蔣萬安推動長照3箭政策的其中2箭，分別為聯合醫院規劃開設長照床、補助私人醫療機構增設長照床。

許家蓓說，調資料發現，聯合醫院規劃開設500座長照床要等至115年才能達成，補助私人醫療機構增設長照床的件數至今掛零，成效不彰。

許家蓓指出，衛生局去年12月訂定發布補助私立住宿長照機構要點，今年1月生效，補助每床以新台幣24萬元為限，同機構補助以100床為限，補助目的是為提升私立住宿長照機構量能及品質，盼減輕機構負擔。

許家蓓表示，但私立機構增設長照床，需先取得籌設許可及足夠面積土地，導致成本變高，加上如建管及消防等法規規定，需花費多年才可回本，所以許多業者都在觀望。

許家蓓說，衛生局應持續推動相關補助，另外，工業區設長照機構雖限制多，但建議市府可參考，能透過跨局處討論提出解決方案，才能達成蔣萬安長照3箭政策。

衛生局長陳彥元答詢，會持續努力增加長照床位，且今年已先編列1800萬元預算將補助私人機構，雖至今無業者申請，但會持續努力且有些業者有持續在觀望。

陳彥元表示，議員建議可在工業區設長照機構，這是不錯想法，不過須滾動式調整並提供誘因，會徵詢學者並跨局處討論，議會會期結束前，將提報告給議員參考。

衛生局 議員 長照

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