北市雙層餐車與香港水晶巴士合作 盼吸雙邊旅客

北市觀傳局宣布，台北雙層餐車與香港水晶巴士首度簽署合作備忘錄，並規劃推廣週末短旅行及親子遊等滿足港澳旅客。

北市觀光傳播局長王秋冬日前率旅遊相關業者赴港澳推廣台北旅遊，並見證台北雙層餐車與香港水晶巴士首度簽署合作備忘錄。

王秋冬致詞表示，與香港唯一的觀光餐車香港水晶巴士Crystal Bus合作，希望為雙層餐車的發展及推廣邁出大步；香港水晶巴士的餐點是香港米芝蓮餐飲，台北市雙層餐車則與五星級飯店合作，都各具性價比及美食特色。

觀傳局指出，根據交通部觀光署公布資料，民國112年來台旅客總計逾648萬人次，其中港澳旅客人次高達119.5萬，名列第1，超越韓國及日本，為北市重要推廣的目標市場之一。

王秋冬表示，期待本次合作能增加雙邊遊客互訪人次，相互體驗移動式觀光與美食相結合的城市旅遊形式，觀傳局並規劃推廣港澳旅客赴台北週末短旅行及親子遊。

此外，觀傳局也拜訪中華航空、長榮航空香港分公司，並前往澳門了解星宇航空往返澳門台北的送客情形，期待能建立更緊密的送客合作機制。